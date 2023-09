Lo peor se confirmó para Inter Miami. Lionel Messi no jugará la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup ante Houston Dynamo, ya que no pudo recuperarse de su fatiga muscular en el posterior de su pierna derecha. Por este motivo, Gerardo Martino ni siquiera lo incluyó en el banco de suplentes. Así, el astro argentino se pierde la tercera final de su carrera.

Los problemas físicos que arrastraba Messi desde hace varios días terminaron afectando su participación en la segunda final de Inter Miami de su historia. Luego de ganar la Leagues Cup ante Nashville SC por penales, se esperaba por su presencia en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale.

Sin embargo, el ’10’ rosarino no llegó al estadio con sus compañeros, lo que confirmaba su ausencia en la final, al igual que su amigo Jordi Alba, ambos con problemas físicos. Sin dudas, una baja sensible para los dirigidos por Gerardo Martino de cara a una nueva definición.

¿Qué finales se perdió Lionel Messi?

No hay muchos antecedentes de Lionel Messi perdiéndose alguna final. Un futbolista de su calidad siempre es garantía en cualquier definición y así lo fue a lo largo de su carrera con FC Barcelona, PSG y la Selección Argentina. Sus 43 títulos en total son la prueba. De hecho, tuvieron que pasar 17 años para que se pierda un duelo decisivo.

Esta es la cuarta vez que Lionel Messi no juega una final en su carrera, de acuerdo a los títulos disputados. Las dos anteriores fueron en el comienzo de su carrera como profesional jugando para Barcelona.

La Supercopa de España 2005 ante Betis donde no jugó ninguno de los dos partidos (por este motivo acusan de que no formó parte del título) fue la primera gran ausencia, pese a que este trofeo no forma parte del palmarés del crack. Messi ya formaba parte del primer equipo de Frank Rijkaard, aunque no fue convocado al partido de ida ni al de vuelta ante los béticos. El Barça se terminó coronando tras ganar la ida por 3-0 y perder la vuelta 1-2 (global de 4-2).

La segunda ocasión oficial que Messi no estuvo en una final fue en la UEFA Champions League 2005-06. Jugó ocho partidos (fue suplente en otros dos encuentros) en este torneo, pero no pudo estar en las instancias decisivas debido a un desgarro. Barcelona le ganó la final de la Copa de Europa a Arsenal por 2-1 por los goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

En tanto, la tercera vez fue en el Mundial de Clubes 2006, Lionel Messi no formó parte de la plantilla que viajó a Japón debido a una rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. De todas maneras, Barcelona cayó en la definición del torneo ante Inter de Porto Alegre por 1-0 (gol de Adriano Gabiru).

La formación de Inter Miami versus Houston Dynamo

Para la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo, Tata Martino no incluyó a Lionel Messi ni a Jordi Alba en el banco de suplentes. De esta manera, la formación inicial se compone con Drake Callender en el arco; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller y Noah Allen en la línea defensiva; Sergio Busquets estará en el mediocampo junto a Benja Cremaschi y Diego Gómez; y en el ataque están Facundo Farías, Leo Campana y Robert Taylor.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.