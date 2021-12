Todo Red Bull sigue en estado de alegría, y así lo hará hasta iniciar un nuevo campeonato de Fórmula 1, tras el título logrado por Max Verstappen en el quiebre de la amplia hegemonía de Lewis Hamilton. Uno de los pilotos que habló al respecto de dicha obtención fue Alexander Albon, el hombre cuyo 2021 debió afrontar su etapa como piloto de reserva de la escudería.

Cabe resaltar que el piloto anglo-tailandés se estrenó en 2019 dentro de la F1 con su breve paso de 12 carreras a bordo del Toro Rosso. Sus buenos rendimientos lo hicieron ascender a Red Bull en lugar de Pierre Gasly, sin embargo y a pesar de seguir en la misma escudería en todo 2020 logrando dos terceros puestos como mejores marcas, Sergio "Checo" Pérez se quedó con su butaca y el corredor de 25 años estuvo en "bastidores" observando todo.

Nos metemos en las declaraciones de Albon, quien en una entrevista hacia Motorsport.com se refirió a la definición infartante del campeonato, donde todo parecía que Verstappen podía perder en la última vuelta todo el dominio ejercido en la segunda parte del campeonato. "Hemos tenido una suerte increíble en el último momento, pero al mismo tiempo creo que nos hemos ganado esa suerte. No tengo nada en contra de Lewis y de Mercedes, pero en cierto modo tuvimos el karma que nos merecíamos como equipo ese domingo. Así es como la mayoría de las cosas se equilibran a lo largo de una temporada", manifestó.

Además, el piloto hizo hincapié en las sensaciones que experimentó tras el desenlace del recordado Gran Premio de Abu Dhabi. "Este título es una gran sensación, también para mí. Los chicos han trabajado increíblemente duro, no sólo yo, sino todos en la fábrica. Y sí, se siente muy bien ser recompensado por ello. Aunque sólo he contribuido con un 0,1% al resultado final, no ha sido en vano y este éxito me llena de satisfacción", reconoció Alex.

Recordemos que el hombre de 25 años va a competir en la Fórmula 1 2022 cuando se suba a bordo del Williams, lo que lo desvinculó completamente de Red Bull. Albon va a participar en una de las marcas históricas de la categoría, cuya actualidad no es la mejor, pero que junto a Nicholas Latifi y todo lo que conlleva el cambio de unidades, además de límites presupuestarios de la competición, llaman a una posible ilusión para ser la sorpresa del certamen.