A menos de un año para que ruede la pelota en el partido inaugural de Qatar 2022, Leonardo Bouncci, referente de la Selección de Italia, hizo un análisis del equipo pensando en la clasificación al Mundial luego de ingresar al Repechaje tras no terminar en la cima de su grupo en las Eliminatorias de Europa.

“Ahora podemos concentrarnos en lo que está afuera del campo de juego, pero en marzo nos volveremos a encontrar para buscar el objetivo que es ir a la Copa del Mundo”, comenzó el zaguero en la entrevista con el medio Rai.

“Estoy convencido de que aprenderemos de lo que pasó en otoño y jugaremos dos grandes encuentros. Le he dicho a los integrantes del plantel que tenemos que ser mejores durante los días que dure la clasificación”, detalló el futbolista de la Juventus. Y agregó: “Quiero que mis hijos tengan un regalo especial, porque nunca han visto a la selección de Italia en el Mundial”.

Para finalizar, Bonucci se refirió al posible duelo, en segunda ronda, con la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, ex compañero en el conjunto italiano: “Hemos hablado sobre el posible partido y estuvimos bromeando. Es evidente que las cosas que sucedan en el campo, quedarán ahí. Ambos queremos ganar”.

¿Cuál será el primer rival de Italia en el Repechaje?

La Azzura debe enfrentar a Macedonia. El ganador de ese duelo se medirá ante Portugal o Turquía, las otras dos selecciones que componen el Grupo C.

¿Cuáles son las otras dos selecciones de Europa que clasificarán a la Copa del Mundo?

El primer clasificado sale entre Escocia vs. Ucrania y Gales vs. Austria, mientras que el segundo de Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa.