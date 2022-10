La selección de Uruguay apunta a animar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en un difícil Grupo H junto a rivales como Portugal, Ghana y Corea del Sur, que buscarán tomarse revancha de duelos previos en este certamen. Para los 'Charrúas', el camino a la cita mundialista no fue sencillo y tuvieron que darle las gracias a una inminencia como Óscar 'Maestro' Tabárez para dejarle el lugar a Diego Alonso.

En la previa a Qatar 2022, reapareció el 'Maestro' y rompió el silencio por primera vez desde su salida a fines de 2021 de la selección uruguaya. El exentrenador estuvo presente en los últimos días en un evento organizado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y brindó sus primeros pensamientos luego de dejar 'La Celeste' tras casi 15 años en el cargo.

Por la cabeza de Tabárez todavía queda cierto dolor y ha revelado que todavía no está preparado para hablar por completo sobre su ciclo y la actualidad 'celeste'. "Me he autoimpuesto un alejamiento. Necesito tiempo. Necesito que sigan sucediendo cosas buenas, pero que se terminen", expresó en declaraciones recogidas por Telemundo.

El estratega de 75 años estuvo presente por segundo día consecutivo en el evento de la Mutual. Prefirió no hablar ni de Diego Alonso ni de la selección uruguaya de cara a Qatar 2022. "Como saben estuve mucho tiempo en la selección tratando de hacer cosas. Siempre es un buen ejercicio, para cualquiera que empieza un emprendimiento, ver lo que encuentra y que cuando se termine, que haya una realidad un poco mejorada que lo anterior. Eso evidentemente es una satisfacción", manifestó.

"Los proyectos necesitan de tiempo, son de larga duración y de esa manera se van acomodando las cosas. Todos los que estuvimos ahí tuvimos una parte de los méritos. Estamos orgullosos de lo que vivimos, pero es una tarea de todos", cerró el 'Maestro', quien fue homenajeado y recibió una réplica de la pelota de fútbol con la que se jugó el Mundial de Uruguay 1930.

Óscar Washington Tabárez fue cesado del cargo de director técnico de la selección de Uruguay el 19 de noviembre de 2021 en medio de un mal momento en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial. Cuando se fue, el combinado estaba en el séptimo lugar. La Asociación Uruguaya de Fútbol lo quiso reemplazar con Marcelo Gallardo, pero rechazó la propuesta. Llegó finalmente Diego Alonso en enero de 2022 y con cuatro victorias en sus primeros cuatro encuentros, le dio la clasificación a Qatar 2022 a 'La Celeste'.