¡Falta menos de un año para la Copa del Mundo de Qatar! Es por eso que Javier Mascherano, quien se hará cargo de la Selección Argentina Sub 20 a partir de enero del 2022, dio su impresión con respecto al evento deportivo más importante del próximo año.

En primer lugar habló de Lionel Messi, quien probablemente está ante su último Mundial: "Para los argentinos es un privilegio y honor que pueda jugar para nosotros. Y sobre todo una seguridad. Ojalá le vaya de la mejor manera y pueda terminar coronando, es lo que deseamos todos los argentinos". Y, en diálogo con el medio español As, advirtió: "No tiene ningún tipo de necesidad de demostrar nada. Si consigue el trofeo, ojalá se dé por él. Nadie más que él lo merece".

En relación a la fecha en la que se disputará el Mundial, el ex mediocampista destacó: "Para el futbolista va a ser beneficioso. Va a llegar fresco, con ritmo de juego. Está dentro de la temporada. Quizás, si me pongo en la piel del entrenador, sí va a tener menos tiempo para preparar al equipo. Sin embargo, hoy en día las selecciones ya están acostumbradas. Cuando juegan eliminatorias clasificatorias, preparan los partidos con 3-4 días".

"Las estadísticas demuestran que Europa nos ha sacado una diferencia a los sudamericanos. En el Mundial de Rusia se notó un poco más la diferencia", sentenció el Jefecito. Aunque fue optimista con el nivel de la Albiceleste: ”Viendo el nivel que tuvo Argentina durante la Copa, está en condiciones de poder competir con las potencias europeas".

Mascherano habló del retiro del Kun

Para finalizar, el futuro entrenador de la Selección Sub 20 se refirió a Sergio Agüero: “Fue tan bueno adentro como afuera de la cancha. Si algo tiene es que siempre ha generado muy buen ambiente dentro del grupo con su manera de ser tan alegre. Más allá de si jugaba o no. No es fácil para una estrella como él no estar desde el inicio. Siempre estuvo a disposición del equipo y no puso una mala cara".