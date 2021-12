La Copa del Mundo del 2022 revolucionó Qatar. El país más rico del mundo no deja de invertir en ser una de las capitales del deporte, es por eso que todas las empresas relacionadas a estas actividades no dejan de crecer. Y una que parece no tener techo es sKora, la cual trabaja con Inteligencia Artificial (IA) y es furor en el Medio Oriente.

Esta empresa del país asiático es única en su tipo ya que principalmente se encarga de ayudar a los aspirantes a futbolistas profesionales que no tienen los medios para pagar, o el acceso a obtener un club o prueba, a crecer en su carrera profesional.

+Exclusiva: Cafu entregó su listado de equipos favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022

“Los avances tecnológicos en el fútbol han abierto oportunidades sin precedentes para el crecimiento de la industria del deporte”, dijo Adel Saad, director ejecutivo de sKora, en diálogo con ThePeninsulaQatar. “La introducción de datos en el fútbol profesional nos ha empujado a digitalizar el negocio de las agencias deportivas a través de procesos de automatización y aprendizaje automático. Con nuestra plataforma, se recomiendan vías personalizadas impulsadas por la IA para cada jugador en función de su propio conjunto de habilidades, rasgos y situación, lejos de opiniones y puntos de vista sesgados ".

+En Qatar se inaugurará un tranvía que servirá para la Copa del Mundo

SKora recibió recientemente el beneficio del Tech Venture Fund (TVF ), fondo de capital de riesgo estratégico diseñado para apoyar a las empresas emergentes locales innovadoras y atraer empresas internacionales que buscan escalar en la región. Sobre este tema, explicó: "Después de recibir los fondos, pudimos contratar a muchos aspirantes y talentosos pasantes de las universidades, que ahora se han convertido en empleados de tiempo completo en sKora".

Recientemente la empresa de tecnología deportiva firmó una asociación con Lusail Sports Club, que tiene como objetivo brindar a los jugadores jóvenes y aspirantes la oportunidad de demostrar su talento durante un programa de tres días. Una idea innovadora que se llevó todas las miradas a poco menos de un año de la Copa del Mundo.

+La Unión Europea está en contra del Mundial de Qatar 2022