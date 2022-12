Todavía quedan malas sensaciones alrededor de la selección de Uruguay. Es que la eliminación en fase de grupos sigue doliendo alrededor de 'La Celeste', aunque también se sienten perjudicados por los arbitrajes. En este sentido, hubo críticas de parte de las principales figuras charrúas a la gestión de la FIFA por el manejo de los jueces.

Luis Suárez fue uno de los futbolistas que más sufrió quedarse afuera de la Copa del Mundo en fase de grupos. Es que es su última participación mundialista con la selección uruguaya y esperaba, al menos, tener la chance de jugar los octavos de final. Entre las críticas que hizo a este torneo, estuvieron los arbitrajes.

"No es excusa, pero también tenemos que responder a esa falta de poderío. Después del partido quise ver a mis hijos y la gente de la FIFA me dijo que no, cuando un jugador de Francia estuvo con sus hijos adentro del banco", denunció. Y agregó: "Parece que Uruguay tiene que tener más poder, la FIFA siempre está en contra de Uruguay".

A su vez, pidió explicaciones: "Las imágenes están ahí. El penal de Josema (Giménez) nos perjudica por los goles en contra y el que le hicieron a Darwin (Núñez) también. La gente de la FIFA y el Comité de Árbitros tienen que dar explicaciones sobre en qué se basan para cobrar los penales increíbles que se están cobrando y a nosotros hoy no nos dieron dos".

Otro referente, que pudo haber jugado su último partido con Uruguay, es Diego Godín. Y también tuvo duras palabras para con el arbitraje. "Todos vieron las jugadas polémicas de los penales, que fueron penales. Eso, por más que lloremos y protestemos ahora, no vamos a cambiar el resultado. Pero duele que no hayan tenido el criterio que se viene mostrando en el Mundial para cobrar dos penales: uno clarísimo y otro claro. Consideró que ninguno fue, y uno ni siquiera fue a revisarlo".

Y agregó: "Hemos sufrido bastantes palos de parte de la FIFA y de arbitrajes en Mundiales. Extraña que en un partido definitorio como era hoy, jugándonos cosas tan importantes, no pusieran árbitros de prestigio, con roce internacional, y que estén preparados para momentos difíciles en los que hay que tomar decisiones importantes”.

