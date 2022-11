Neymar sigue sin definir si continuará en la selección de Brasil o no tras el Mundial de Qatar 2022. En una entrevista con Globo Esporte, no garantizó que siga después de esta Copa del Mundo y dio sus razones.

La selección de Brasil es la gran candidata a ganar la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. El combinado que dirige Tité cuenta con una gran cantidad de figuras en su lista de 26 jugadores convocados, entre los que destaca Neymar Júnior, quien sorprendió en las últimas horas con unas declaraciones que ponen en duda su continuidad en la 'Verdeamarela'.

'Ney' ya supo poner en duda su futuro en el seleccionado brasileño en declaraciones hace algunos meses. Y volvió a hacerlo a pocos días de que arranque Qatar 2022. En una entrevista para Globo Esporte, volvió a referirse sobre lo que hará luego de este Mundial y sigue con la misma incógnita. ¿Seguirá o no? "No se sabe el mañana, no puedo garantizar que vaya a estar en otra Copa", sintetizó.

Pese a que está en duda si formará parte de la selección de Brasil en el futuro, Neymar buscará dar todo en Qatar. "Jugaré como si fuera el último Mundial. He estado hablando con mi papá, hablamos a menudo y voy a jugar cada partido como si fuera el último, porque nunca se sabe lo que traerá el mañana. No puedo garantizar que jugaré otra Copa del Mundo. Sinceramente, no lo sé. Depende... cambiará de entrenador, no sé si le caeré bien", explicó.

Evidentemente, el cambio de entrenador será importante en el futuro de Neymar en la selección. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), todavía no han definido quién será el sucesor de Tité. El actual director técnico dejará su cargo tras Qatar 2022 y la intención desde los altos directivos brasileños es reemplazarlo con un director técnico de calidad, independientemente si es extranjero o no.

Por último, en la entrevista, Neymar también dejó otro motivo que podría inclinar su decisión al retiro de la selección brasileña. "¿Son altas las exigencias? Lo son. ¿Hay situaciones injustas? Sí. También hay injusticias por ser Neymar, por ser lo que soy en la selección brasileña. Escucho cosas que miro y pienso, 'no tienen sentido'. No puedo llegar a los números que tengo sin tener cuidado, sin haberme entrenado, sin haber luchado por conquistar todo esto. No puedo batir récords todo el tiempo, todos los días. Trabajé para ello, me entrené para ello, dejé de hacer mucho por ello. La crítica injusta, en ese sentido, me duele porque nadie sabe la realidad que vivo. Nadie conoce mi día a día", manifestó.

