España se encuentra de fiesta ahora mismo tras un debut por la Copa del Mundo donde no hay nada que reprocharle a Luis Enrique y sus hombres. Minutos después de gustar, ganar y golear a Costa Rica en un 7-0 que recorre el planeta, los jugadores de La Rojarecibieron hasta las felicitaciones del Rey Felipe VI en un vestuario donde se respira hambre de gloria. Atentos al video.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

El Estadio Al Thumama vivió la mayor exhibición en lo que vamos de Qatar 2022. Con goles de Dani Olmo, Ferrán Torres (X2), Carlos Soler, Gavi, Álvaro Morata, Marco Asensio y un juego marcado por las posesiones largas, la presión en campo contrario y el absoluto dominio de los tiempos, La Roja realizó un festín de fútbol de élite que no deja a nadie indiferente.

Hasta las principales personalidades que se encontraban en el estadio qatarí fueron conmovidas por la mayor victoria de España en una Copa del Mundo. Tras una actuación que deja los octavos de final al alcance de la mano, los jugadores de Luis Enrique recibieron la visita en el vestuario del mismísimo Rey Felipe VI. Hubo tiempo hasta para risas y homenajes.

“Nunca había vivido algo así”

En medio de la euforia que se vivía y con los futbolistas de La Roja festejando un triunfo para la historia, la imagen del monarca empezaba a colarse en un vestuario que rápidamente cambió los gritos de alegría por un silencio que el propio Felipe VI se encargó de romper con una frase que hizo a todos estallar de risa: "Pero seguid cantando, hombre".

"Queda mucho campeonato, pero seguid haciéndolo igual. Nunca había vivido un partido así, con un resultado así, sobre todo de la selección. El resultado es importante, pero ver jugar a la selección ha sido una auténtica gozada. He disfrutado. No soy un experto, pero no he visto fallo alguno, el jefe dirá (Luis Enrique)", las palabras del Rey de España tras el 7-0.

Tras unos segundos de aplausos y saludos con todos los pupilos de Luis Enrique, Felipe VI se llevó una preciada reliquia gracias a la camiseta que Gavi y Luis Rubiales (presidente de la RFEF), regalasen al monarca para cerrar con broche de oro una jornada de ensueño. El video se convierten en tendencia por España desde hace horas.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22