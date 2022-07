América no ha tenido el mejor arranque de temporada con el Torneo Apertura 2022. Las Águilas sumaron refuerzos muy importantes en el mercado de pases, pero el equipo todavía no funciona como se espera y las primeras presentaciones fueron algo decepcionantes: el empate sin goles contra Atlas y la derrota ante Monterrey por 3-2.

Sin embargo, los del Tano Ortiz apuestan por pasar rápidamente la página y ya se centran en su próxima prueba contra el sorprendente Toluca. Los Diablos vienen con puntaje ideal en el torneo y representan una buena oportunidad para que las Águilas dejen una mejor imagen, justo antes de viajar a Estados Unidos para los amistosos ante Chelsea y Manchester City.

Layún pide calma

Los Azulcremas todavía no han sumado de a tres en la temporada y eso ha provocado algunas críticas hacia el equipo. Sin embargo, Miguel Layún tiene una perspectiva completamente distinta y considera que vienen mostrando cosas interesantes en el Apertura 2022, sobre todo en la reciente derrota contra Rayados.

"Si no hay exigencia en América me preocuparía, yo no creo que sea un tema de alarmarse, creo que contra Monterrey hicimos un gran partido y diez minutos en desatenciones grupales nos costó el partido. Después, cada uno en los 80 minutos hicimos un gran partido. No es bueno que América no saque los resultados pero tampoco el equipo ha dejado de hacer cosas, es momento de aceptar las críticas externas y seguir trabajando", dijo el lateral.

Cabecita ya hizo historia

Jonathan Rodríguez tuvo un extraordinario estreno con la playera de las Águilas, marcando un golazo que ratifica la importancia de su contratación. El delantero uruguayo se convirtió en el primer exfutbolista de Cruz Azul que marca en su debut con el América, algo que no pudieron hacer Sebastián Abreu, Richard Núñez, Luis Hernández y Carlos Hermosillo en su momento.