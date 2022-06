América tiene la obligación de concretar cuanto antes la salida de un elemento no formado en México, pues solo así podrá registrar a Jonathan Rodríguez para el torneo Apertura 2022. No es una tarea sencilla para las Águilas, pero todo indica que los Azulcremas han avanzado mucho en ese sentido y Juan Otero es uno de los candidatos para abandonar la plantilla.

El colombiano ha rendido muy por debajo del nivel esperado y parece que el América llegó a un acuerdo con el Necaxa para su traspaso. Todavía no se conocen mayores detalles sobre la negociación, pero parece que en las próximas horas podrían haber novedades en ese sentido y resolver el problema que tienen los capitalinos con los extranjeros.

Aunque el movimiento parece inminente, lo cierto es que en principio el futbolista se negó a salir de Coapa y no vio de forma positiva su salida al Necaxa. Y mientras se confirma su cesión a los Rayos, el colombiano publicó un mensaje en las redes que no pasó desapercibido: "O te paras firme o te tumba la vida", dijo en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Por lo pronto, el colombiano parece destinado a convertirse en la próxima baja del América para el torneo Apertura 2022 y de esta manera abrirle la plaza a Cabecita Rodríguez. No obstante, en las Águilas no se descarta otro movimiento y jugadores como Bruno Valdez o Federico Viñas no tienen del todo garantizada su permanencia en el conjunto azulcrema.

El caso de Bruno Valdez

Independientemente de la salida de Otero, el América está preparado para la eventual salida de Valdez debido a que su posición está bien cubierta por Néstor Araujo. De acuerdo con la información que publica ESPN, las Águilas están esperando por una oferta de Tigres para facilitar el traspaso del paraguayo a los Felinos.