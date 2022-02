Ver a las Águilas del América ubicadas en la decimosexta posición del torneo Clausura 2022 es una situación que ha causado una profunda vergüenza a los futbolistas que contribuyeron a darle forma al dominio azulcrema en la década de los 80 como Juan Antonio Luna quien le mandó una dura crítica y una cruel exigencia al actual entrenador, el argentino Santiago Solari.

"Los números del América en el torneo hasta a mí me dan pena, es una vergüenza: el América: tiene apenas cuatro puntos, la verdad que es una cosa vergonzosa", dijo Juan Antonio Luna quien recordó que "estoy separado del Club América, aunque mis sentimientos ahí permanecen porque estoy enamorado de ese equipo, pero ahora que veo esta estadística de cuatro puntos es una vergüenza".

Para el exmediocampista, reconocido en su época por su inteligencia en la generación de juego ofensivo y su toque de pelota, lo que sucede en las Águilas raya en la irrealidad y por ello cargó contra Santiago Solari. "La verdad me da risa y vergüenza lo que está pasando con el Club América, tienen un partido ganado, uno empatado, ocho goles a favor y 13 en contra, era para que el entrenador saliera con una bolsa de papel estraza en la cabeza y que así dirigiera en el Estadio Azteca, el sábado en CU o en el estadio donde se fuera a parar, la verdad es una vergüenza lo que está haciendo este equipo, ocupa un lugar muy vergonzoso en la tabla general", dijo en entrevista para ESPN.

¿Por qué no corren a Solari?

Juan Antonio Luna, quien fue entrenador del América durante una breve etapa en 2008 cuando apareció en escena para ayudar a rescatar al equipo consideró la razón por la que Santiago Solari no ha sido despedido ni ha sido llamado un sustituto. "Siempre nos han venido a vender espejitos y no va a ser la excepción ahora, Solari no puede escudarse en ese buen recuerdo del paso que tuvo América el año pasado porque tiene que firmar el campeonato y ahí no lo ha firmado. Desafortunadamente nosotros tenemos la gran característica de que somos consentidores y consecuentes, es más yo te aseguro que si hubiera sido un entrenador mexicano ya no estaría, y eso te lo firmo, así se tratara del entrenador más exitoso, pero que fuera mexicano, ya lo hubieran corrido".

Con la autoridad que tiene por haber ganado seis títulos de liga con el América (cuatro de Liga, uno de Campeón de Campeones y uno de Copa), Juan Antonio Luna remató a las Águilas: "El América ya no es el equipo a vencer, ahora hay varios clubes que están por encima y sobre todo en la cuestión futbolística, para que acrecentes tu grandeza y tus números en lo futbolístico tienes que salir campeón, de nada te sirve ser líder general todo el torneo si en la primera fase te van a echar afuera"