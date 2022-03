El Club América no levanta cabeza en 2022, luego de un pésimo arranque en el Torneo Clausura, que acabó con el despido de Santiago Solari. Aunque el equipo se recuperó en el último encuentro, como local ante Toluca, la gira por Estados Unidos dejó sendas derrotas ante Tigres y Monterrey, por lo que Fernando Ortiz sabe que tiene mucho trabajo por delante para intentar dar vuelta a la situación.

De todas formas, cabe destacar que ante Rayados, en Austin, el entrenador argentino optó por darle rodaje a jugadores que venían sin demasiada actividad, y también a juveniles que tuvieron la chance de sumar minutos con el primer equipo. Aún así, aquello no justifica la derrota por 2-1 ante Monterrey, en la que Miguel Layún fue el autor del gol azulcrema.

¿Llega Ricardo Gareca?

Con Fernando Ortiz ya confirmado hasta el cierre del Clausura 2022, el mayor interrogante pasa por conocer quién se sentará en el banquillo a partir del próximo torneo. Nicolás Larcamón fue el primer apuntado, pero su salida del Puebla no será tarea sencilla y el argentino no quiere descuidar la buena actualidad de su equipo, por lo que parece difícil que haya novedades en el corto plazo. Ante esta situación, surgió el nombre de otro argentino, pero con mucha más experiencia internacional: Ricardo Gareca podría recibir el ofrecimiento para dirigir a las Águilas, en caso de que no logre clasificar al Mundial de Qatar 2022 con Perú.