La polémica justificación de Arturo Brizio para la no expulsión de Alejandro Zendejas en América vs. Puebla

El Club América eliminó al Puebla en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX luego de dos partidos muy parejos y una gran polémica que se instaló en la Vuelta. En el Estadio Azteca, los dirigidos tácticamente por Fernando Ortiz vencieron 3-2 a los de Nicolás Larcamón y obtuvieron su pase a Semifinales pero algunas miradas se quedaron con Fernando Guerrero Ramírez, el silbante.

Los Camoteros se sintieron perjudicados por el arbitraje, ya que hizo repetir la ejecución del penal que rompió el encuentro y decidió no expulsar a Alejandro Zendejas con roja directa tras una fuertísima entrada. Estas dos situaciones, evidentemente, cambiaron el rumbo del duelo y le marcaron el camino de salida al Franjiazul. Tal es así que tanto los jugadores como su director técnico aseguraron ante los medios de comunicación que no quedaron nada conformes con la actuación del juez principal.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, mantuvo una entrevista con TUDN en las últimas horas y deslizó la justificación de por qué Fernando Guerrero Ramírez hizo bien en solo amonestar a Zendejas, atacante de las Águilas. "La plancha tiene que llevar una fuerza y deseo de lastimar. (Lo de Zendejas) Es una patada, llega tarde pero está en disputa (del balón). No la podemos comparar con la de Javier Aquino (Tigres), que sí es una plancha", aseguró.

"El VAR checa la jugada y después de ver las tomas si hubiera considerado que era para tarjeta roja, habría llamado al árbitro para que la revise", sentenció Brizio. Esto, por supuesto, generó opiniones divididas en los usuarios de las redes sociales, ya que la plancha del jugador del América es muy clara. La mayoría optó por simplemente reírse de la explicación de Arturo, quien no quiso admitir que el arbitraje incidió en el resultado.

Nicolás Larcamón explotó contra el arbitraje

"Lo arbitral, qué puedo decir. Yo siento que son los reporteros los que deben de hablar, veo la de (Alejandro) Zendejas, veo el penalti (la repetición de la ejecución), me cuesta entender, esto es así. A veces los fallos de los árbitros forman parte del error humano, nos tocó sufrirlo. No entiendo cómo es que el VAR llamó tan rápidamente, entonces en unas jugadas y en otras otras no, como la lesión de (Federico) Mancuello", señaló en conferencia de prensa.