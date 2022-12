"Sin temor a decirlo, me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver al América, desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario, no es para darme golpes de pecho", reveló hace escasos días Miguel Layún, en medio de la incógnita sobre su futuro en la Liga MX.

El jugador de 34 años finalizaba su contrato con el América el 31 de diciembre de este 2022 y, al no ser titular de Fernando Ortiz, los rumores sobre su posible salida comenzaron a crecer en los últimos meses. Él siempre dejó en claro que quería continuar y ser campeón, algo que gran parte de la afición no comparte y hasta tuvieron sus cruces en las redes sociales.

Por si esto fuera poco, en las últimas horas apareció un importante equipo mexicano que preguntó condiciones por su pase. Se trata del León de Nicolás Larcamón, que se está armando muy bien de cara al Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Y cuando se comenzó a hablar de este tópico, el América hizo la confirmación oficial sobre su futuro.

"Layún se queda. Siempre Águila", señaló el club en las distintas redes sociales, acompañando el texto con un video de Miguel haciendo goles, celebrando títulos y arengando a sus compañeros en el vestidor. De esta manera, renovó su vínculo con el club y descartó la posibilidad de fichar con La Fiera.

Los fanáticos cargaron contra América por Miguel Layún

Si apreciamos la caja de comentarios de este anuncio, podemos confirmar que la gran mayoría de los fanáticos azulcremas no se tomaron del todo bien la renovación de Miguel Layún. "Ya arruinaron mi viernes, ya deben estar contentos"; "¿Es Navidad o Halloween?"; "Pero si hoy no es 28, ¿por qué escriben esto?"; "Ojalá puedan sacar del retiro a Iván Zamorano y Piojo López de una vez ya que nos gusta tener exjugadores", fueron algunas de las respuestas.