Desde hace varios meses, está previsto que el Estadio Azteca ingrese en etapa de remodelación, de cara al Mundial de 2026 que se disputará de manera simultánea en México, Estados Unidos y Canadá. Por tal motico, el América ya pensaba en dónde hacer de local, aunque Santiago Baños todavía no sabe nada sobre una mudanza.

Consultado acerca de la localía de las Águilas, el director deportivo Santiago Baños sorprendió al precisar que de momento no hay nada previsto: “A corto plazo todavía no se resuelve, creo que Félix Aguirre que es el director general del Estadio Azteca puede dar un comunicado más puntual. Yo no tengo conocimiento de que a corto plazo nos tengamos que salir, incluso la primera parte de la remodelación va a ser con el estadio abierto y vamos a poder jugar ahí”.

Está claro que Santiago Baños no es el encargado del Estadio Azteca, pero con sus palabras, parece claro que el América jugará allí lo que resta del Clausura 2023 e incluso, el próximo certamen. Esto teniendo en cuenta de que para el inicio de las obras no se necesitará el cierre de puertas.

“No soy el responsable de tomar esa decisión. Lo único que sé es que al día de hoy seguimos jugando en el Estadio Azteca y el torneo que viene también”, afirmó Santiago Baños este miércoles en las instalaciones de Coapa, donde se refirió también a otros aspectos de la actualidad americanistas.

No hay fecha de inicio

De esta manera, los aficionados de las Águilas tendrán algo más de tranquilidad respecto a la localía. Incluso, todavía no hay una fecha prevista para el inicio de las obras en el Estadio Azteca, las cuales en un momento estuvieron previstas para diciembre del año pasado.