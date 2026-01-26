La negociación entre América y Palmeiras por el mediocentro Raphael Veiga suma un nuevo capítulo. Y es que, tras estar muy cerca, distintas trabas han aparecido en los últimos días entre los dos clubes que ponen en riesgo a la operación.

Pero, además, ahora se sumó una nueva voz que no había aparecido hasta el momento. Se trata de Abel Ferreira, director técnico del Verdao, toda una palabra autorizada tras permanecer en la institución desde 2020 y campeón de, entre otros títulos, dos Copa Libertadores.

Así se manifestó, de manera contundente, el estratega portugués al ser consultado por el futuro del jugador: “Es algo que está más bajo la responsabilidad de la presidenta, de Barros y Veiga. No sé qué va a pasar, pero por ahora yo cuento con él”.

Y sus palabras coinciden con los hechos. Lejos de estar apartado, Veiga fue parte del último partido del conjunto brasileño. En duelo de hace dos días ante Sao Paulo por el Campeonato Paulista, fue parte de los convocados e incluso saltó al campo de juego a los 88 minutos de partido.

De esta manera, las charlas continúan, ya que las Águilas pretenden un préstamo con opción de compra, mientras que el gigante sudamericano busca que sea también un préstamo, pero con obligación de compra, algo a lo que los mexicanos no estarían dispuestos a acceder.

¿Cómo fue el 2025 de Raphael Veiga en Palmeiras?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el mediocampista de 30 años fue parte de 53 compromisos, siendo titular en 31 de ellos. Marcó 7 goles y realizó 12 asistencias, dejando en claro que, más allá de ser un elemento que perdió lugar en el onceno titular del equipo, sigue teniendo un gran impacto.

