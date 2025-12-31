América quiere volver a ser aquel equipo que se consagró tricampeón de la Liga MX y para ello pujará fuerte en el mercado de fichajes de cara al 2026. El equipo de Coapa ya tiene en claro cuáles son los puestos a reforzar y, según informó el periodista Matteo Moretto, están interesados en Julián Araujo.

El defensa mexicano de 24 no está siendo tomado en cuenta por Andoni Iraola en Bournemouth y vería con buenos ojos una salida del conjunto de la Premier League para ganar rodaje a meses del Mundial 2026. De momento no hubo oferta formal desde Las Águilas, pero el primer contacto estaría cerca de concretarse.

Julián Araujo interesa en América (GETTY IMAGES)

Actualmente, Araujo está valorado en 10 millones de euros según el portal Transfermarkt y hay otros equipos europeos -como Celtic- que están interesados en contar con sus servicios. No obstante, desde América están convencidos de que el futbol mexicano es la mejor opción para él de cara a la cita mundialista.

Cabe recordar que Julián fue biscampeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2023 y 2025, pero perdió terreno en la consideración. Su falta de minutos es alarmante y es un hecho que cambiará de aires en 2026. ¿Será América su destino?

Deseo y necesidad de André Jardine

El perfil de Julián Araujo no solo es atractivo por ser un jugador de selección y por su trayectoria europea, sino también porque América está necesitado de cubrir la banda derecha luego de la lesión de ligamentos Dagoberto Espinoza y el bajo rendimiento de Kevin Álvarez.

La trayectoria internacional de Julián Araujo

Los Angeles Galaxy

Barcelona

UD Las Palmas

Bournemouth

En síntesis