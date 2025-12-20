Terminó el año 2025 para América sin títulos y esta vez temprano tras la prematura eliminación en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras esa gran decepción, la directiva y el cuerpo técnico ya trabajan en el mercado de pases.

Y una cuestión que deberá atender los dirigentes de las Águilas es la continuidad o no de un jugador que es un habitual titular en el equipo. Se trata del volante Álvaro Fidalgo, con el que los Azulcremas deberán tomar una decisión más pronto que tarde.

Acorde a la información de Récord, el español le pidió a la directiva que si llega oferta europea hagan el esfuerzo de aceptarla. Pedido aceptado por los Azulcremas. Al equipo le servirá, ya que su contrato termina a fines de 2026 y el futbolista puede escuchar ofertas e irse libre.

Obed Vargas está en la mira de América. [Foto: Getty Images]

No hay muchos caminos: o lo vende ahora o deberá convencerlo para renovar de nuevo y que no se le vaya gratis. Con esta posible salida, la institución capitalina tiene un nombre en mente para reemplazarlo. Un jugador mexicano que está teniendo acción en la MLS de Estados Unidos.

Se trata del volante Obed Vargas, volante de 20 años del Seattle Sounders. Acorde al mismo medio, hay una gran traba: su agente, Rafaela Pimenta, lo tiene contemplado para que emigre a Europa, por lo que la ficha se puede encarecer y el convencimiento de venir a México será muy complejo.

¿Cómo fue el Apertura 2025 de Álvaro Fidalgo con América?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el jugador de 28 años disputó 18 compromisos con los de Coapa en el torneo del segundo semestre del 2025, donde fue titular en 14 de ellos. Marcó apenas un gol y no realizó asistencias, pero su aporte ofensivo pasa por la creación y conducción.

