Las cosas no están saliendo del todo bien en el Club América y todavía pueden empeorar y es que de tres posibles victorias, el equipo no ha podido conseguir ninguna en lo que va del torneo, no ha cerrado al fichaje que están buscando y ahora se han exhibido algunos problemas de entendimiento entre André Jardine y jugadores de la plantilla.

Luego del partido ante Atlético de San Luis se vio un video en el que el estratega se molestaba con Rodrigo Aguirre y tras el empate de este domingo ante Pachuca salió a la luz otro metraje en el que se puede ver el disgusto entre Cristian Borja y el técnico, algo que desde luego ya llamó la atención de todos los aficionados.

El DT estaba molesto por el arbitraje, pero inmediatamente se fue contra el jugador y aunque no se alcanza a percibir lo que se dicen, claramente por los rostros de molestia se ve que no es nada agradable. Y es que esto podría atraer otro gran problema para la directiva y sobre todo para los resultados de la escuadra.

¿Qué pasaría si Borja y Jardine siguen indiferentes?

Si hay molestia por la forma de juego de Borja, hay que plantear que es la única opción real que hasta ahora tiene Jardine, ya que hay una reciente diferencia con Ralph Orquín, quien no ha querido firmar su renovación. Si esto permanece no sólo será un 10 el que se busque, sino que ahora deberán encontrar un reemplazo en la lateral izquierda.

El tiempo ya es justo y se ve poco probable que Necaxa quiera devolver a Cristian Calderón, por tanto, de seguir con la molestia entre el colombiano y el brasileño, ahora se podría poner en riesgo la baja de nivel en esa zona del campo, puesto que con uno hay disparidad dentro del campo y con el otro fuera de él por no querer renovar.

En síntesis

Club América registra su peor inicio en 25 años al sumar tres jornadas sin anotar gol (empates ante Xolos y Pachuca, y derrota ante San Luis).

registra su peor inicio en 25 años al sumar (empates ante Xolos y Pachuca, y derrota ante San Luis). André Jardine protagonizó discusiones virales con Cristian Borja al finalizar el duelo contra Pachuca y con Rodrigo Aguirre durante el partido ante San Luis.

protagonizó discusiones virales con al finalizar el duelo contra Pachuca y con durante el partido ante San Luis. Ralph Orquín detuvo su renovación con las Águilas (vigente hasta junio 2026) ante la promesa de su nuevo agente de llevarlo al fútbol de Europa.

