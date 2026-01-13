El extranjero que sería ‘sacrificado’ en el América para la llegada de Emiliano Gómez

América comenzó el Clausura 2026 con un empate a 0 frente a Xolos y buscará su primera victoria este miércoles en el partido ante Atlético San Luis. Mientras tanto, la directiva azulcrema sigue trabajando en el mercado para amarrar al último fichaje que quiere.

El apuntado es Emiliano Gómez, el atacante de Club Puebla. No obstante, para concretar la llegada del uruguayo, el América debe desprenderse de un extranjero debido a que ya tiene todos los cupos de extranjeros ocupados en la actualidad.

El extranjero que quiere soltar el América

En este sentido, numerosos reportes indican que en Coapa desde el inicio del mercado están intentando soltar a Víctor Dávila pero que hasta el momento esto ha sido complejo, principalmente porque el chileno no quiere rebajarse el salario que tiene en el América.

Según lo revelado por América Monumental, Víctor Dávila percibe más de un millón de dólares anuales y el delantero ha recibido ofertas de Necaxa y de Pachuca, pero el sudamericano se ha negado a abandonar a Las Águilas por el tema económico.

América quiere desprenderse de Víctor Dávila (Getty Images)

La situación es compleja y el América está obligado a desprenderse del chileno si es que quiere terminar concretando la llegada de Emiliano Gómez para luego poder registrarlo. De todos modos, el mercado finaliza el próximo 9 de febrero por lo que en Coapa aún tienen varios días para intentar encontrar una solución.

El ciclo de Víctor Dávila en América

Víctor Dávila le ha costado unos 7 millones de dólares al América y el delantero no ha cumplido con las expectativas de su fichaje. El chileno disputó 50 partidos con Las Águilas y convirtió 10 goles y sus días en Coapa podrían estar contados si es que la directiva consigue soltarlo.

Por su parte, André Jardine espera para ver si la directiva puede cumplirle el gusto de contar con Emiliano Gómez. El club azulcrema ya fichó a Rodrigo Dourado, a Fernando Tapia y a Aarón Mejía y busca que el delantero de Club Puebla sea el cuarto refuerzo.

En síntesis