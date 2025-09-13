Las alineaciones de Toluca vs. Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

El vigente campeón de la Liga MX recibe este sábado 13 de septiembre a Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2025. Después de lo que fue la Fecha FIFA y el parón del torneo, Toluca vuelve a jugar y La Franja buscará llevarse un buen resultado del Nemesio Díez.
Con respecto al equipo dirigido por Antonio Mohamed, Toluca viene de ganarle por 3-1 a Atlético San Luis en la jornada anterior. Los Diablos Rojos venían de perder con Cruz Azul y de empatar con Pumas, por lo que pudieron volver a sumar de a 3 y este sábado como local intentarán otra victoria.
Por el lado de Club Puebla, La Franja es el peor equipo de la Liga MX actualmente y es por eso que la directiva despidió a Pablo Guede y contrató a Hernán Cristante. Los Franjiazules vienen de perder 4-2 con Rayados y buscarán la hazaña ante Toluca.
La probable alineación de Toluca
- Hugo González
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruiz
- Santiago Simón
- Franco Romero
- Jesús Angulo
- Helinho
- Alexis Vega
- Paulinho
La probable alineación de Club Puebla
- Julio González
- José Pachuca
- Juan Fedorco
- Jesús Rivas
- Franco Moyano
- Pablo Gamarra
- Nicolás Díaz
- Raúl Castillo
- Alejandro Organista
- Ricardo Marín
- Emiliano Gómez