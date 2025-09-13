Es tendencia:
Las alineaciones de Toluca vs. Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca y Club Puebla se enfrentan en el Nemesio Díez. Los titulares de ambos equipos para el partido de este sábado.

Por Patricio Hechem

Toluca y Club Puebla se enfrentan por la Liga MX
El vigente campeón de la Liga MX recibe este sábado 13 de septiembre a Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2025. Después de lo que fue la Fecha FIFA y el parón del torneo, Toluca vuelve a jugar y La Franja buscará llevarse un buen resultado del Nemesio Díez.

Con respecto al equipo dirigido por Antonio Mohamed, Toluca viene de ganarle por 3-1 a Atlético San Luis en la jornada anterior. Los Diablos Rojos venían de perder con Cruz Azul y de empatar con Pumas, por lo que pudieron volver a sumar de a 3 y este sábado como local intentarán otra victoria.

Por el lado de Club Puebla, La Franja es el peor equipo de la Liga MX actualmente y es por eso que la directiva despidió a Pablo Guede y contrató a Hernán Cristante. Los Franjiazules vienen de perder 4-2 con Rayados y buscarán la hazaña ante Toluca.

La probable alineación de Toluca

  • Hugo González
  • Bruno Méndez
  • Federico Pereira
  • Jesús Gallardo
  • Marcel Ruiz
  • Santiago Simón
  • Franco Romero
  • Jesús Angulo
  • Helinho
  • Alexis Vega
  • Paulinho

La probable alineación de Club Puebla

  • Julio González
  • José Pachuca
  • Juan Fedorco
  • Jesús Rivas
  • Franco Moyano
  • Pablo Gamarra
  • Nicolás Díaz
  • Raúl Castillo
  • Alejandro Organista
  • Ricardo Marín
  • Emiliano Gómez
patricio hechem
Patricio Hechem
