Las alineaciones de Toluca vs. Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

El vigente campeón de la Liga MX recibe este sábado 13 de septiembre a Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2025. Después de lo que fue la Fecha FIFA y el parón del torneo, Toluca vuelve a jugar y La Franja buscará llevarse un buen resultado del Nemesio Díez.

Con respecto al equipo dirigido por Antonio Mohamed, Toluca viene de ganarle por 3-1 a Atlético San Luis en la jornada anterior. Los Diablos Rojos venían de perder con Cruz Azul y de empatar con Pumas, por lo que pudieron volver a sumar de a 3 y este sábado como local intentarán otra victoria.

Por el lado de Club Puebla, La Franja es el peor equipo de la Liga MX actualmente y es por eso que la directiva despidió a Pablo Guede y contrató a Hernán Cristante. Los Franjiazules vienen de perder 4-2 con Rayados y buscarán la hazaña ante Toluca.

La probable alineación de Toluca

Hugo González

Bruno Méndez

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Marcel Ruiz

Santiago Simón

Franco Romero

Jesús Angulo

Helinho

Alexis Vega

Paulinho

La probable alineación de Club Puebla