El domingo en la noche se confirmó que a inicio de la semana Ignacio Ambriz sería presentado como nuevo técnico del Club León, después de que cesaran a Eduardo Berizzo. Y así fue, con un video al estilo de Grupo Pachuca, se dio a conocer su regreso al conjunto esmeralda para lo que resta del Apertura 2025.

Las primeras imágenes que se mostraron de la llegada de Nacho al conjunto de La Fiera fueron precisamente en su reunión con James Rodríguez y es que era a él a quien tenía que convencer este cambio para que lograra renovar con el equipo. Sin embargo, este encuentro estuvo a punto de no suceder y Carlos Hermosillo lo confirmó.

¿Qué otro equipo de la Liga MX buscó a Nacho Ambriz?

Durante la mesa de debate en Fox Sports, el exfutbolista dio a conocer que otro equipo de la Liga MX había preguntado por el director técnico y que “estuvo a punto de firmar”. Pero tras el análisis de la propuesta, Ambriz terminó por negarse y ahora vive esta oportunidad con León. Dicha decisión fue aplaudida por Hermosillo, ya que desde su punto de vista este conjunto no tenía el proyecto que podrían ofrecerle otros clubes, como en este caso León.

Ignacio Ambriz en su primer día con el Club León, tras su regreso con el equipo (@clubleonfc)

El exjugador detalla que el equipo que estuvo a punto de fichar a Nacho era Puebla, ya que antes de la llegada de Hernán Cristante fue la opción más viable. El tema aquí es que viendo la muestra de lo que hasta ahora ha hecho el conjunto de La Franja, se demuestra que no hay un proyecto sólido que le hubiera permitido desarrollarse como pasó en su última etapa con Santos, por lo que tomó la mejor decisión al respecto.

“A mí me parece que Nacho toma una gran decisión. Después de estar en Santos, que no iba a pasar nada ahí, lo quiso Puebla y estuvo a punto de firmar, pero él no quiso. Tomó una buena decisión, esperar y no aparecer por aparecer en un equipo con el que no iba a pasar nada”. Carlos Hermosillo

El futuro de Ambriz y James Rodríguez en León

Ante su llegada a León y su reunión con James, el propio Ambriz dejó en claro que puede trabajar con él y es una pieza fundamental para su esquema, algo que pudo no ser si firmaba con Puebla. Sin embargo, ahora con su decisión está la promesa de que tanto él como figura desde el banquillo en conjunto con el mediocampista cafetalero.

