La acción de viernes de la séptima fecha del Apertura 2025 se cerrará con un duelo de opuestos. A partir de las 21:05 horas (CDMX), Rayados, líder de la actual edición de la Liga MX, visitará el Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse ante un Puebla que marcha en el último lugar de la clasificación.
ver también
Sergio Ramos gestiona un fichaje de lujo en Rayados: un ex Real Madrid en la mira
Por un lado, los dirigidos por Doménec Torrent tendrán la posibilidad de obtener los tres puntos para marcharse al parón por fecha FIFA en la cima de la tabla de posiciones sin importar los resultados de los otros encuentros de la jornada. Actualmente poseen 15 unidades producto de cinco victorias y tan solo una derrota.
Completamente distinto es el panorama de los Camoteros, que apenas consiguieron sumar cuatro puntos con una sola victoria, un empate y cuatro derrotas. Además, pese a que vienen de rescatar un punto como visitantes de Pumas UNAM en el debut de Hernán Cristante, se encuentran transitando por una racha negativa de seis encuentros sin victorias en todos los ámbitos, mientras que en el torneo local la seguidilla es de tres caídas seguidas.
Rayados acumula 15 puntos en el Apertura 2025 de la Liga MX. (Getty Images)
La alineación confirmada de Club Puebla
- Julio González
- José Pachuca
- Juan Fedorco
- Jesús Rivas
- Franco Moyano
- Pablo Gamarra
- Nicolás Díaz
- Raúl Castillo
- Alejandro Organista
- Ricardo Marín
- Emiliano Gómez
La alineación confirmada de Rayados
- Santiago Mele
- Ricardo Chávez
- Héctor Moreno
- Sergio Ramos
- Luis Reyes
- Óliver Torres
- Iker Fimbres
- Jesús Corona
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Germán Berterame