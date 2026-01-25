Hace unos días se dio a conocer que la J4 de la Liga MX tendría un imprevisto y es que el mismo día en el que el Club América recibiera en el Estadio Ciudad de los Deportes al Necaxa se llevaría a cabo el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros en el mismo horario, pero como no se permiten dos eventos masivos en la alcaldía decidieron cambiar el horario.

¿Cuál era el horario?

De acuerdo con lo que ya se tenía en cuenta en el calendario este enfrentamiento se haría el próximo sábado 31 de enero a las 21:00 horas del Centro de México, pero ahora resulta que por esta situación la Alcaldía Benito Juárez como el mismo equipo confirmó en sus publicaciones que este enfrentamiento se hará ese día, pero más temprano.

Nuevo horario del América vs Necaxa

Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez, dio a conocer que para evitar las alteraciones del orden público había que llegar a un acuerdo para que se puedan llevar a cabo ambos eventos sin alguna situación de riesgo, por lo que dejaron confirmado que el duelo de ese fin de semana será a las 16:00 horas del centro de México.

Esto lo reiteró después el equipo azulcrema en una publicación con toda la información para adquirir boletos del partido. De esta manera, le hicieron el cambio de horario al equipo azulcrema una vez más, ya que no es la primera ocasión que esto se da debido a la logística de ambos recintos que no han acordado fechas.

El regreso al Estadio Azteca

Esto es algo que termina por afectar la situación de los seguidores del equipo, es por ello que el regreso del América al Estadio Azteca (Estadio Banorte) es inminente, ya que son muchas las situaciones que les complican tener una temporada regular. Supuestamente sería hasta la Jornada 14 cuando puedan volver a ese recinto y dejar el Azulcrema.

En síntesis

El partido entre Club América y Necaxa se reprogramó para otro horario el sábado 31 de enero .

y Necaxa se reprogramó para otro horario el sábado . La Alcaldía Benito Juárez cambió el horario a las 16:00 horas por un concierto masivo.

cambió el horario a las por un concierto masivo. El equipo azulcrema planea regresar al Estadio Azteca para la Jornada 14 del torneo actual.

