El Club América en los últimos años ha estado trabajando en las fuerzas básicas, pero lamentablemente las cosas no han salido como se esperaba, porque los resultados no se han dado. Pero eso no es todo, sino que la mayoría de los canteranos no están siendo considerados para el primer equipo y tienen que ir a otras escuadras.

Son muy pocos los elementos que ha tenido lugar en la escuadra de André Jardine, por lo que en la Liga MX algunos equipos han optado por llevarse a los canteranos que tienen alguna proyección a futuro saliendo a préstamo de la plantilla, pero hay otros que tuvieron que volver porque no los retuvieron en sus otros conjuntos.

De América y Chivas a la Liga de Expansión

Uno de ellos es Bruce El-Mesmari, quien se formó en la escuadra azulcrema, pero más adelante salió en busca de nuevas oportunidades. El equipo al que se fue llamó mucho la atención, porque era el máximo rival de las Águilas, las Chivas, así fue como se convirtió en su fichaje, pero para su mala suerte ni siquiera debutó en el equipo.

Pero ahora ya está del otro lado de la competencia, recientemente fue dado a conocer como el nuevo fichaje del Cancún FC un equipo de la Liga de Expansión MX. Luego de tener un futuro promisorio estando con posibilidades desde que estaba Antonio Ortiz en el banco como DT, pero no logró consolidarse como se esperaba.

En una publicación que hizo el equipo se reveló que este sería su destino, por lo que ahora buscará el campeonato con un equipo de ascenso. Tristemente, es lo único a lo que podría aspirar, ya que su nueva plantilla no es de la que tienen la posibilidad de subir a la primera división, pero por lo menos sí podría sumar minutos.

