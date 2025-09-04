Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Fallo histórico del TAS: FMF confirma cuándo volverán los ascensos y descensos entre Expansión y Liga MX

El organismo de justicia de la FIFA falló en la disputa entre la Federación Mexicana de Futbol y los conjuntos de la Segunda División de México.

Por Agustín Zabaleta

El TAS falló en la disputa entre la FMF y los equipos de la Liga de Expansión MX
© Getty ImagesEl TAS falló en la disputa entre la FMF y los equipos de la Liga de Expansión MX

Luego de varios meses de disputa y audiencias en las últimas semanas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio su veredicto final sobre el conflicto entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los 6 clubes de la Liga de Expansión MX que buscan el regreso de los ascensos y descensos de la Liga MX.

José Luis Higuera dio un rotundo comentario sobre los ascensos y descensos en la Liga MX

ver también

José Luis Higuera dio un rotundo comentario sobre los ascensos y descensos en la Liga MX

Finalmente, el TAS falló en favor de la FMF para que los ascensos y descensos no vuelvan para la temporada 2025-26, que ya está en marcha. Sin embargo, si está todo listo y deberán trabajar todas las partes en conjunto para que la movilidad entre categorías si vuelva para la temporada 2026-27.

Así fue el fallo del organismo: “El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división (“los Clubes”) contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX)”.

Publicidad
Tweet placeholder

Cabe recordar que la apelación presentada el 19 de mayo de 2025 solicitaba la reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX tras la decisión de la FMF del 29 de abril de 2025 que confirmaba que el sistema seguía suspendido para la temporada 2025-2026. La FMF suspendió el sistema de ascenso y descenso por 6 temporadas en 2019/2020 durante la pandemia de Covid-19.

En tanto los equipos involucrados si festejaron de igual manera el regreso de ascensos y descensos mediante un comunicado: “Saludamos la decisión de confirmar que el ascenso y descenso volverán a México en la temporada de 26/27. La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte“.

Publicidad
Un equipo de la Liga MX tiene precio de venta y genera ilusión en los clubes de la Liga de Expansión MX

ver también

Un equipo de la Liga MX tiene precio de venta y genera ilusión en los clubes de la Liga de Expansión MX

Los 6 equipos que batallan contra la FMF

La apelación fue iniciada originalmente por 10 clubes, de la Liga de Expansión MX pero cuatro de ellos (Atlante, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca y Jaiba Brava) retiraron su recurso legal. Los seis equipos que continuaron con el procedimiento y cuya apelación fue rechazada son:

  • Club Atlético La Paz
  • Club Atlético Morelia
  • Cancún FC
  • CD Mineros de Zacatecas
  • Venados FC
  • Leones Negros de la UdeG
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Qué cambio radical prepara la Liga MX para la próxima temporada?
Liga MX

¿Qué cambio radical prepara la Liga MX para la próxima temporada?

El campeón con Chivas que bajó a la Liga de Expansión y sueña con volver a la Liga MX
Chivas

El campeón con Chivas que bajó a la Liga de Expansión y sueña con volver a la Liga MX

El importante cambio que tendrá la Liga MX de cara a la temporada 2026/27
Liga MX

El importante cambio que tendrá la Liga MX de cara a la temporada 2026/27

¿Por qué no juega Kevin Mier en Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Kevin Mier en Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo