Una versión que cobra cada vez más fuerza con el correr de los días es la posible vuelta de Atlante a la Liga MX tras varios años de ausencia. El cuadro blaugrana tomaría el lugar de Mazatlán en la máxima categoría y volvería tras la suspensión de los ascensos y descensos en 2020.

Y si bien esto todavía sigue sin ser oficial y muchos debaten sobre las versiones que circulan, ahora ha llamado la atención que la misma Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmado que el Atlante volverá a la Primera División.

Así lo manifestó: “Muchísimo gusto que el Atlante esté en primera división. Bueno, a mí que soy atlantista. Pero vamos a seguir trabajando con ellos… Nos van a seguir ayudando con los semilleros deportivos en las comunidades, lo que para nosotros es muy importante. Le deseamos mucha suerte al equipo y muy agradecidos porque nos han apoyado mucho“.

Los Potros de Hierro tomarían la plaza de los Cañoneros para el 2026. Además, hay que recordar que ya antes se había encargado de compartir que ha sido certificado para ser considerado para que pueda ascender potencialmente a la Liga MX.

La funcionaria dijo que espera tener de regreso al Zacatepec, que ahora juega en Liga Premier: “A mí me encantaría que tuviéramos nuevamente al Zacatepec en el Estadio ‘Coruco’ Díaz y bueno, vamos a ver, ellos yo creo que nos pueden ayudar mucho esa tarea, nos van a seguir ayudando con los semilleros deportivos en las comunidades“.

¿Hace cuanto no juega Atlante en la Liga MX?

Atlante no juega en la Primera División de México desde la temporada 2013/14. En ese momento descendió al tener el peor promedio de los 18 equipos tras cosechar apenas 98 puntos en 102 partidos. Atlas y Veracruz fueron los otros equipos que quedaron cerca.

En síntesis