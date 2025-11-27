Ahora que terminó el torneo y el conjunto de León tiene que hacer sus análisis dentro de lo que ha vivido para formar su nueva plantilla de la mano de Ignacio Ambriz, ya hay varios nombres de jugadores que están en el radar de Nacho para reforzar al equipo. Sin embargo, también hay jugadores que ya no tienen cabida en la institución.

Hasta el momento, el cuadro esmeralda no ha confirmado ninguna baja para su equipo rumbo al Clausura 2026 de manera oficial. Pero los movimientos ya se están haciendo, el claro ejemplo son las múltiples ofertas que se han señalado por James Rodríguez, la posible venta del equipo y ahora, uno de sus jugadores que ya fue presentado con su nuevo club.

¿Quién dejó León para ir a la Liga de Expansión?

De acuerdo con la publicación que hizo el día de ayer el conjunto de Correcaminos de la Liga de Expansión MX, el cuadro de los Panzas Verdes ya le dijo adiós a uno de sus canteranos. Y es que fue presentado como el nuevo refuerzo de esta plantilla para el Clausura 2026, se trata de nada más y nada menos que de Yael Uribe.

El futbolista de de 21 años dejó ahora sus oportunidades en la Primer División para llegar a esta escuadra en ascenso. Cabe mencionar que Yael no jugó este torneo con el primer equipo, ya que disputó 16 encuentros como parte de la Sub 21. Extrañamente, se ha visto que para el torneo que viene Ambriz ha tratado de recuperar piezas que le fueron útiles en el bicampeonato.

Justamente Uribe, tuvo su mejor momento de la mano de Nachito, por lo que se pensaba que tendría oportunidad, pero ahora “descendió”. Tras su debut con La Fiera en 2023 fue capaz de conseguir un par de anotaciones que lo perfilaban como una joya de la plantilla, ahora será el fichaje de Correcaminos para el siguiente torneo.

En síntesis

