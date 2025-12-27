A toda la afición del Cruz Azul emocionó aquel abril de 2024 cuando Eugenio Derbez, quien hace al persona de Ludovico Peluche y que le va a La Máquina, subió una fotografía con Louis Víctor, quien era en ese momento jugador de la Sub 23 del equipo celeste, y que a su vez es el hijo de una de las hermanas del actor.

Publicidad

Publicidad

Así es como se reveló que el futbolista formaba parte de las fuerzas básicas de la plantilla, sin embargo, él no se formó en la escuadra cementera, sino que venía del conjunto de Toluca. Al darse a conocer esa revelación, muchos seguidores esperaban que se convirtiera en estrella, puesto que de su familia se tenía el don de brillar en televisión, en este caso en un equipo de futbol.

Su nuevo equipo

Lamentablemente en el primer equipo de La Máquina no tuvo las oportunidades que estaba buscando y fue precisamente este sábado cuando su nuevo equipo en la Liga de Expansión MX, dio a conocer la llegada de Louis como nuevo integrante de la escuadra de los Venados FC y que ha sido integrado a la pretemporada de la escuadra.

Publicidad

Publicidad

¿Sin oportunidad para los jóvenes?

Esta es la cuarta baja que se presenta en los planteles juveniles, la mayoría de ellos con rumbo a los equipos de esta misma categoría, por ejemplo, Raymundo Rubio al Correcaminos; Fernando Sámano por el Tepatitlán; y Bryan Casas que sí se quedó en la primera división regresando de su préstamo con el conjunto de Necaxa.

Aunque tuvo un muy buen desempeño con la escuadra Sub 23 ahora buscará la oportunidad de conseguir un desarrollo con un equipo ya más consolidado y más adelante si se le abren las puertas poder regresar a la Primera División con algún conjunto que apueste por el talento joven y tenga un futuro más prometedor en otro equipo.

ver también ¿Deja Cruz Azul? Giorgos Giakoumakis es buscado por un grande de Brasil y hasta habría oferta

En síntesis

Louis Víctor , sobrino del actor Eugenio Derbez , dejó las fuerzas básicas de Cruz Azul .

, sobrino del actor , dejó las fuerzas básicas de . El equipo Venados FC de la Liga de Expansión MX anunció oficialmente su fichaje.

de la anunció oficialmente su fichaje. Los canteranos Raymundo Rubio y Fernando Sámano también causaron baja del club celeste.

Publicidad