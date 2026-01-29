El libro de pases tiene novelas de fichajes que se caen, pero también, de salidas frenadas que toman impulso de nuevo. Este es el caso de la partida de Víctor Dávila, que volvió a encaminarse en las últimas horas. Mientras todo indicaba que quedaría clavado en Coapa, el chileno podría retomar la senda hacia fuera y finalizar su etapa en el América.

En el día de ayer, el presidente de Colo Colo había dado por caída la chance de que el delantero llegase como refuerzo al cuadro blanquinegro. Sin embargo, esa situación podría sufrir un giro de 180 grados. Cuando más lo necesitan las ‘Águilas’, las negociaciones podrían reencausarse entre las partes este viernes y llegar a un buen puerto.

En un primer lugar, había sido el propio jugador quien no quiso fichar en el ‘Albo’ esta semana, cuando los clubes comenzaban a acercarse a un entendimiento. Ni la oferta contractual del conjunto trasandino ni volver a jugar a su país atraían demasiado al atacante. No obstante, le habrían hecho modificar su postura en base a una plática especial.

Durante las últimas horas, el DT Fernando Ortiz lo habría llamado y convencido de cambiar de opinión en torno a la posibilidad de jugar en Colo Colo. El ‘Tano’, un conocido en el América por su paso como auxiliar y como entrenador, podría resolverle un gran problema a las ‘Águilas’. Así lo reveló León Lecanda, confiable periodista que cubre al equipo mexicano.

Ante la luz verde que ha brindado el futbolista, las directivas han vuelto a entrar en contacto y todo parece que terminará en la transferencia del jugador. Eso sí, aún quedan por definir detalles de las formas de la operación y cuestiones administrativas, pero lo más importante se ha destrabado. Ahora, es tarea de los clubes poder alcanzar esa meta que ambos desean.

Con el cupo de NFM liberado para Raphael Veiga (el pase de Rodrigo Aguirre a Tigres), América igualmente le daría valor a la salida del chileno. Utilizaría la nueva plaza para fichar a otro delantero extranjero que tienen en carpeta. Víctor Dávila representa hoy un inconveniente para las ‘Águilas’ y Colo Colo colaboraría con quitárselo de encima.