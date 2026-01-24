Es prácticamente un hecho de que Raphael Veiga será nuevo refuerzo del América. Luego de varias semanas buscando un delantero diferencial, las Águilas por fin encontraron al jugador que puede brindarle soluciones en el ataque, algo que no arrancó bien en este 2026.

Cabe recordar que el cuadro azulcrema es el único equipo de los 18 que conforman la Liga MX que aún no convirtió goles. En más de 270 minutos, el equipo capitalino fue incapaz de sumar alguna anotación ante Xolos, Atlético San Luis o Pachuca.

Sin embargo, pese al entusiasmo, los Azulcremas aún deben cumplir un paso fundamental para poder quedarse con el jugador de Palmeiras. Debe tener un cupo de NFM (No Formado en México) y para eso deberá liberar a un futbolista lo más pronto posible.

Víctor Dávila puede ser la llave del fichaje de Raphael Veiga. [Foto: Getty Images]

Acorde a la información de Mediotiempo, el chileno Víctor Dávila es el gran candidato a salir para que se dé la operación con el delantero. El jugador está en carpeta en Colo-Colo, en el equipo considerado más grande de Chile, siendo dirigido además por un ex DT americanista como es Fernando Ortiz.

Desde América confían en que puede destrabarse rápido esta cuestión, ya sea con el chileno o con otro jugador. En caso de que pasen los días y no se resuelva, la afición azulcrema podría inquietarse más de lo esperado a raíz de lo que sufrió Cruz Azul con Miguel Borja.

¿Cómo fue el 2025 de Raphael Veiga en Palmeiras?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el delantero de 30 años fue parte de 53 compromisos, siendo titular en 31 de ellos. Marcó 7 goles y realizó 12 asistencias, dejando en claro que, más allá de ser un elemento que perdió lugar en el onceno titular del equipo, sigue teniendo un gran impacto.

