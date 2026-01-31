Es tendencia:
Se destapa el motivo por el cual Emilio Azcárraga visitó el entrenamiento de América en Coapa

El dueño del América visitó Coapa y revolucionó al club en las últimas horas. Y hay un motivo por el cuál lo hizo.

Por Ramiro Canessa

Emilio Azcárraga visitó Coapa.
© Getty ImagesEmilio Azcárraga visitó Coapa.

América no está pasando por su mejor momento futbolístico y quedó más que demostrado en el arranque de este 2026. El equipo que dirige André Jardine todavía no ha podido ganar en el Clausura y el rendimiento mostrado en las primeras jornadas encendió las alarmas puertas adentro.

La falta de resultados comenzó a generar preocupación en el entorno azulcrema, sobre todo por las expectativas que había tras lo conseguido la temporada pasada. El equipo no logra encontrar regularidad y necesita una reacción urgente para no comprometer el arranque del torneo.

Este sábado, Las Águilas tendrán una oportunidad clave para intentar dejar atrás esta crisis futbolística. América recibirá a Necaxa desde las 16:00 horas de la CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo que aparece como una prueba determinante.

Este viernes, quien sorprendió a todos en Coapa tras aparecer sin previo aviso fue Emilio Azcárraga, dueño de la institución. El empresario se hizo presente en el entrenamiento del plantel y su visita no pasó desapercibida entre jugadores y cuerpo técnico.

La presencia de Azcárraga generó todo tipo de especulaciones sobre el motivo de su aparición en un momento delicado del equipo. En las últimas horas, Diario Récord reveló detalles sobre la razón que lo llevó a tomar esa decisión.

El motivo de la visita de Azcárraga

De acuerdo a lo informado por el periodista Carlos Ponce de León, Azcárraga acudió al entrenamiento para brindarle un mensaje motivacional al plantel. La idea fue reforzar la necesidad de volver a competir, no solo en la Liga MX, sino también en la Concachampions, principal objetivo de la temporada para que América vuelva a ser protagonista a nivel internacional.

En síntesis

  • América, dirigido por André Jardine, no ha logrado ganar en el arranque del Clausura 2026.
  • Emilio Azcárraga visitó Coapa para dar un mensaje motivacional previo al duelo ante Necaxa.
  • Las Águilas enfrentarán a Necaxa este sábado a las 16:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
