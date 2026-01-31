América no está pasando por su mejor momento futbolístico y quedó más que demostrado en el arranque de este 2026. El equipo que dirige André Jardine todavía no ha podido ganar en el Clausura y el rendimiento mostrado en las primeras jornadas encendió las alarmas puertas adentro.

La falta de resultados comenzó a generar preocupación en el entorno azulcrema, sobre todo por las expectativas que había tras lo conseguido la temporada pasada. El equipo no logra encontrar regularidad y necesita una reacción urgente para no comprometer el arranque del torneo.

Este sábado, Las Águilas tendrán una oportunidad clave para intentar dejar atrás esta crisis futbolística. América recibirá a Necaxa desde las 16:00 horas de la CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo que aparece como una prueba determinante.

Este viernes, quien sorprendió a todos en Coapa tras aparecer sin previo aviso fue Emilio Azcárraga, dueño de la institución. El empresario se hizo presente en el entrenamiento del plantel y su visita no pasó desapercibida entre jugadores y cuerpo técnico.

La presencia de Azcárraga generó todo tipo de especulaciones sobre el motivo de su aparición en un momento delicado del equipo. En las últimas horas, Diario Récord reveló detalles sobre la razón que lo llevó a tomar esa decisión.

El motivo de la visita de Azcárraga

De acuerdo a lo informado por el periodista Carlos Ponce de León, Azcárraga acudió al entrenamiento para brindarle un mensaje motivacional al plantel. La idea fue reforzar la necesidad de volver a competir, no solo en la Liga MX, sino también en la Concachampions, principal objetivo de la temporada para que América vuelva a ser protagonista a nivel internacional.

En síntesis