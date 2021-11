Demetrius Andrade es uno de los Campeones del Mundo Mediano que tiene Eddie Hearn bajo su promotora, Matchroom Boxing. A pesar de esto, el rey de la Organización Mundial del Boxeo no tuvo una pelea consagratoria, por lo que ante Jason Quigley busca una contundente victoria que lo deje cerca de una mega pelea en el 2022. A su vez, el estadounidense le lanzó un tiro a Jaime Munguia y felicitó a Canelo Álvarez por unificar en el peso más fácil de la actualidad.

El nacido en Providence, Rhode Island, ostenta un récord de invicto de 30 victorias, 18 por la vía rápida, y es excampeón del mundo de las 154 libras. A pesar de esto, y su largo palmare, el estadounidense no ha tenido una gran pelea en súper welter o en los medianos, por lo que ha destacó la presencia del irlandés para enfrentarlo tras haber logrado vencer a Shane Mosley Jr.

“Me siento bien, genial y estoy listo para regresar al ring. Jason Quigley es un tipo que está dispuesto a pelear con Demetrius Andrade, después de su pelea con Shane Mosley Jr. Es una de las pocas personas que quiere pelear conmigo y este 19 de noviembre van a ver un gran espectáculo”, expresó Demetrius Andrade en exclusiva a Bolavip.

Mientras el próximo sábado defiende su Título Mundial OMB Mediano ante el irlandés Jayson Quigly, Gennady Golovkin, Jermall Charlo y Ryota Murata buscan lograr una pelea entre ellos, pero ninguno lo ha nombrado a él. Ante esta situación, el peleador de Matchroom Boxing no tiene una respuesta para explicar por qué no quieren enfrentarlo.

“Yo solamente puedo hablar sobre lo que puedo controlar, siendo Demetrius Andrade. Eddie Hearn ha estado tratando de hacer estas peleas con otros peleadores, les han ofrecido los acuerdos, pero no han querido. No entiendo porque no quieren pelear conmigo”, comentó Andrade.

Por otra parte, a lo largo de los últimos dos años, el estadounidense pidió audiencia con los grandes peleadores de las 160 y 168 libras. Sin embargo, en ningún momento ha mencionado a Jaime Munguia, quien dijo que quiere pelear con Boo Boo y que el próximo sábado enfrentará a Gabe Rosado en busca de un pasaje a una mega pelea.

“No sé si sepas, pero Munguía ha sido mi retador obligatorio hace dos años y cada vez que se le presenta la oportunidad no la aceptada. Lo hemos visto a Jaime Munguia decir que quiere pelear con Demetrius Andrade por el título que tiene de la OMB”, explicó Demetrius Andrade sobre el peleador de Erik Morales.

Por otro lado, Munguia no fue el único mexicano que recibió un tiro por parte del estadounidense debido a que el de Rhode Island apuntó contra Canelo Álvarez al marcar como endeble la categoría en la que logró su consagración. “A fin de cuenta fue lo que fue. Lo felicito, es una gran meta pelear en la división más débil por así decirlo y unificar todos los títulos. Mis respetos para él”, expresó Boo Boo al menospreciar el logro del tapatío.

Con una carrera de 30 peleas, Demetrius Andrade llegará al 2022 con 33 años, la mejor edad que puede tener un boxeador, y advierte que da tranquilo las 168 libras, pero que no quiere subir para enfrentar a cualquier peleador. “No sé cuáles son las oportunidades en las 168 libras. No me voy a subir 168 hasta que mi cuerpo no pueda dar 160. Obviamente no me voy a mantener joven para siempre, pero creo que no tiene sentido pelear con un don nadie cuando me puedo quedar en las 160 y hacer peleas unificatorias”, finalizó el Campeón del Mundo OMB Mediano.