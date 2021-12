Saúl Canelo Álvarez se consagró campeón del mundo unificado de las 168 libras y ahora busca ser el primer mexicano en ser campeón del mundo crucero. Por otra parte, el técnico de Deontay Wilder, Malik Scott, habló de la posibilidad de que el tapatío pelee en los pesados y dijo que podría ganarles a algunos de los campeones de la categoría.

“Para mi es un honor. Como siempre dijo, amo el boxeo. Hago esto porque amo el boxeo y lo que venga es un honor para mí. Esto es un bonus para mí porque amo este deporte. Respeto este deporte y siempre trato de hacer lo mejor en el boxeo”, expresó mexicano en la tarde hoy a The Ring, luego de haber ganado el premio mejor peleador del año.

Por otra parte, a en las últimas horas el técnico de Deontay Wilder, Malik Scott, habló de la subida de peso que hará el mexicano y se animó a decir que podría hacer estragos en los pesados. “Creo que Canelo le ganaría a algunos de los mejores pesos pesados que hay. Depende del peso pesado contra el que esté. Por lo que he estado escuchando, actualmente está haciendo sparring con (el pesado cubano) Frank Sánchez, quien ha dicho que (Canelo) le podría ganar a los pesados”, expresó el estadounidense a ES NEWS.

Y agregó: “A ese hombre (Makabu) lo escogieron por una razón, y es un buen pegador. Pero Canelo es muy sólido técnicamente. La gente no ve lo quirúrgico que es Canelo, sobre todo cuando golpea al cuerpo. Lo he visto como le da torque a su mano derecha, y si intentas aprovechar eso, te responde con golpes de izquierda por dentro”.

Por último, el entrenador de Deontay Wilder volvió a destacar que Ilunga Makabu es peleador peligro, pero cree que el mexicano puede noquearlo. “Pero cuando te vas al estilo y a la técnica, va a ser comidilla para el Canelo. De hecho, no me sorprendería si el Canelo logra la detención. No creo que Canelo vaya a llevarlo hasta la decisión. Al mismo tiempo, a la gente se le olvida que Canelo va a estar peleando arriba de su peso. Canelo va a meter peso a su cuerpo, se va a hacer más fuerte”, finalizó Malik Scott.