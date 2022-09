Este sábado hubo un explosivo combate de pesos pesados en la Manchester Arena, en Reino Unido, del que Joe Joyce salió ganador por nocaut técnico en el undécimo asalto ante Joseph Parker para quedarse así con el título mundial interino de la OMB que se encontraba vacante en la división.

Quien asistió al evento como invitado de honor fue Tyson Fury, campeón mundial del CMB que no hizo otra cosa que corroborar que más allá de las idas y vueltas sobre la posibilidad de retirarse o continuar con su carrera que no lo dejaron bien parado no provocó, sin embargo, que pierda el cariño de los fanáticos, quienes le brindaron una calurosa ovación.

También asistió como invitado a la cartelera Dereck Chisora, quien tras una seguidilla de tres derrotas, dos de ellas ante el mismísimo Joseph Parker, retomó la senda victoriosa el pasado 9 de julio, imponiéndose en fallo dividido al excontendiente de campeonato mundial Kubrat Pulev.

Tyson Fury y Dereck Chisora, quienes se enfrentaron en dos oportunidades acabando en ambos casos victorioso El Rey de los Gitanos, por decisión unánime en 2011 y por el retiro de Chisora en el décimo asalto en 2014, mantuvieron durante la velada un tenso cara a cara, en el que War, de 38 años, le pidió al campeón concretar una trilogía.

Fury había tenido esos planes en el pasado, aunque luego declaró que Chisora estaba pidiendo mucho más dinero del que merecía. Sin embargo, no se echó atrás ante el nuevo desafío. "Voy a noquear a Anthony Joshua en seis asaltos", dijo dejando claro que es ese el combate que quiere concretar, aunque le hizo un ofrecimiento para esa misma noche: "Y si quieres también pelearé contigo entre ronda y ronda. Así de fácil es".