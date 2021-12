El 2021 debía ser un año importante para la familia de Julio César Chávez debido a que el César del Boxeo decía adiós al deporte que tantas alegrías le dio. Sin embargo, Chávez Jr terminó en una clínica de rehabilitación y en las último horas destruyó a su familia, a quien acusó de abandonarlo en un momento muy difícil cuando quería salir adelante.

Desde que perdió ante Sergio Maravilla Martínez, el excampeón del mundo mediano del CMB nunca pudo volver a levantar su carrera con una gran batalla. Su última oportunidad fue ante Canelo Álvarez, contra quien perdió por paliza. Desde esa noche, Junior tuvo varios traspiés entre los que se destaca la caída ante Andersson Silva en Tijuana.

Por otra parte, tras su última presentación, Julio César Chávez Jr confirmó que estuvo en una clínica de rehabilitación, situación que confirmó y luego desmintió su padre, y en las últimas horas rompió el silencio para contar lo que le sucedía. “Duré tres meses y medio sin ver a mi hijo porque estuve en la clínica supuestamente la mamá de ellos me metió. Me metí a la clínica para que estuviera bien”, comentó según lo informado por Infobae.

Por otra parte, comentó que estaba consumiendo pastillas como las que dio positivo en doping Óscar Valdez, las cuales eran para bajar de peso. “Yo no uso nada más, pero fue para hacer tiempo, porque soy una persona adulta, le estoy diciendo, pero se aprovechan y me tuvieron ahí y aprovecharon”, explicó Chávez Jr. Y agregó: “Para eso me metieron, pero a la hora de la hora todos dijeron que no tenían nada que ver y tuve que salir yo solo, me abandonaron ahí”.

Por último, el excampeón del mundo habló de su relación con su esposa y dijo que no quiere separarse porque tiene hijos. “Lo hice para que vieran que a veces hay cosas que no están bien. A veces ella no me contestaba, no hay información. Me preguntan si me quisiera divorciar y no quisiera porque tengo hijos, lo primordial son mis hijos. Si no cuida a mis hijos, no me atiende a mí, si hace lo que quiere, entonces no hay un compromiso”, finalizó.