Entre todos los desafíos que comenzó a recibir Saúl El Canelo Álvarez inmediatamente después de coronarse campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano el último sábado, noqueando a Caleb Plant en Las Vegas, el que más llamó la atención por lo disparatado fue el que lanzó Mairis Briedis, invitándolo a pelear por sus títulos de peso crucero de la FIB y The Ring.

Dejando de lado que el tapatío ya avisó que se tomará un descanso hasta enero, pare recuperar energías y disfrutar de su familia, los planes que podría tener en la cabeza a futuro de seguro no incluían esa posibilidad y sí las propuestas de Jermall Charlo, Gennady Golovkin, David Benavídez e incluso Artur Bertebiev en la división de peso semi pesado.

Enfrentar a Briedis, en cambio, significaría saltarse no una sino dos categorías ya en un peso donde las diferencias son muy grandes. De todos modos, el campeón letón no es el único que cree que puede pelear como crucero. También Bernard Hopkins, de la promotora Golden Boy de la que Canelo no se fue en buenos términos en noviembre del año pasado, aseguró que sería capaz.

"Canelo ya puede competir hasta en la división de peso crucero, porque creo que barrerá con la división semi pesado. Está dispuesto a hacer el trabajo. Está dispuesto a pasar por cualquier cosa que tenga que pasar para ser genial. Y creo que está en una posición con la mentalidad de un luchador y solo quiere hacer grandes cosas de ahora en adelante", dijo el excampeón mundial de peso pesado en diálogo con FightHype.

Hasta el momento Canelo ya ha dado muestras de tener con qué pelear en las 175 libras, pues tuvo una exitosísima incursión en noviembre de 2019 venciendo por nocaut técnico en el undécimo asalto a Sergey Kovalev para conquistar el título mundial de la OMB que poco después dejaría vacante para comenzar su camino hacia el campeonato indiscutible en las 168 libras.