La inesperada confesión de Terence Crawford sobre la pelea con Canelo Álvarez: “Pensé que…”

Terence Crawford entiende que su carrera quedó por la gran pelea que protagonizó ante Canelo Álvarez en septiembre de 2025. En ese escenario, el estadounidense volvió a mirar hacia atrás y retomó uno de los episodios más comentados de su trayectoria, aunque esta vez lo hizo para dejar un análisis jamás escuchado hasta el momento, en el que terminó menospreciando a Saúl, al margen de que esa no haya sido la intención.

A partir de ahí, Crawford se refirió nuevamente al combate frente a Canelo y dejó una valoración que llamó la atención. Según su visión, el enfrentamiento terminó siendo bastante más simple de lo que había proyectado en la previa, una sensación que se fue afirmando a medida que avanzaban los asaltos y que contrastó con la dificultad que se le atribuía al cruce antes de concretarse.

Crawford analizó la pelea que tuvo con Canelo Álvarez

“No te voy a mentir, creí que iba a ser más difícil. Cuando entré ahí y empecé a medirlo y sentirlo sabía que lo tenía, en el primer, segundo asalto. Como ‘ok, él no cambiaba nada'”, analizó Crawford de manera contundente en conversación con el reconocido streamer, Adin Ross.

El estadounidense dio a entender que la clave estuvo en la preparación y en la rápida adaptación al planteo del mexicano. Con el correr de la pelea, Crawford habría identificado patrones, tiempos y espacios que le permitieron manejar el ritmo sin sobresaltos, transformando un combate de máxima exigencia en un escenario más controlado desde lo táctico y mental.

Para Bud, esto solo refuerza la narrativa de una leyenda capaz de dominar incluso en los escenarios más complejos. Para Canelo, se reabrió el análisis sobre una presentación que no terminó reflejando el peso de su experiencia ni su jerarquía habitual. Así, el combate sigue creciendo en interpretaciones a medida que el tiempo pasa y parece una historia de nunca acabar.

