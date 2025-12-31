A simple vista, los caminos parecen claros y los calendarios ordenados, pero detrás de esa aparente lógica se esconde un efecto dominó que podría sacudir al boxeo grande. Dmitry Bivol ya perfila su regreso y, con ello, empieza a cerrarse un escenario que no solo involucra a los semipesados, sino que también impacta de lleno en una de las mayores figuras del negocio. Lo que se decida en los próximos meses podría dejar a más de uno sin la pelea soñada.

Publicidad

Publicidad

Los planes del boxeo que no incluyen a Canelo Álvarez

Según trascendió desde el entorno del campeón ruso, el plan inmediato no contempla a David Benavidez. La prioridad estaría puesta en una vuelta al ring entre marzo y abril, luego de una larga inactividad, con una defensa ante Michael Eifert como primer paso. Ese combate marcaría el regreso de Bivol tras la operación en la zona lumbar y funcionaría como antesala de un objetivo todavía más ambicioso.

Una vez superado ese escollo, el horizonte se aclara todavía más: la idea sería cerrar la trilogía con Artur Beterbiev en la segunda mitad de 2026. Un cruce de alto voltaje, cargado de historia reciente y con títulos en juego, que absorbería gran parte de la atención mediática y económica de la división.

Dmitry Bivol desea completar una trilogía con Artur Beterbiev. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, la ausencia de Benavidez en los planes no es un detalle menor. El mexicano ya estuvo en posición de exigir su oportunidad y no hubo acuerdo. Aquella decisión derivó en movimientos de cinturones y en un cambio de rumbo que hoy parece definitivo. Con el tiempo corriendo y sin intenciones de esperar, todo indica que Benavidez buscará nuevos desafíos en otra categoría.

El punto clave aparece al mirar el tablero completo. Un enfrentamiento entre Bivol y Benavidez cerraría dos puertas de enorme valor comercial para Canelo Álvarez. Cualquiera de esos cruces representaría para Canelo una pelea millonaria, con impacto global y cifras astronómicas en juego. Si ambos toman rumbos distintos o se enfrentan entre sí, ese negocio simplemente deja de existir.

ver también Quién es Osleys Iglesias: récord, historia, peso y altura del posible rival de Canelo Álvarez

Mientras Bivol afina su regreso y Benavidez analiza un salto de división, el reloj no se detiene. Las decisiones que hoy parecen deportivas tienen consecuencias económicas profundas y en un deporte donde los grandes nombres mueven fortunas, cada combate que no se concreta puede significar millones que jamás llegarán a la mesa.

Publicidad

Publicidad

En síntesis