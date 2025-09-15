Ya pasaron dos días desde que Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas y le quitó los títulos de AMB, FIB, CMB y OMB de los supermedianos (168 libras). Sin embargo, las repercusiones siguen a flor de piel y ahora se constató que el triunfo del estadounidense tiene un valor histórico para el boxeo.

Crawford no solo hizo historia por el mero hecho de destronar a Canelo en dos categorías más altas, con todo lo que esto significa, sino que además Terence consiguió algo inédito que no lograron ni el propio Saúl Álvarez ni otras leyendas recientes de este deporte como Floyd Mayweather.

Terence Crawford con los cinturones que le arrebató a Canelo (GETTY IMAGES)

Puntualmente, Bud se convirtió en campeón en cinco categorías diferentes, pero es que además en tres de ellas lo hizo de manera indiscutida (todos los cinturones), algo que no había sucedido nunca hasta ese sábado por la noche, cuando Crawford le arrebató los cinturones a Canelo tras imponerse en las tarjetas po 116-112, 115-113 y 115-113.

¿Terence Crawford se retira del boxeo?

Justo después del combate, a Bud le preguntaron si la del sábado había sido la última pelea de su carrera. Crawford, de 37 años, no cerró la puerta a que esto suceda en el corto plazo: “No sé si será mi última pelea, tengo que hablar con mi equipo. Solo quiero dar gracias a todos los que me apoyaron, y también a los que no”.

En caso de no volver a subirse a un cuadrilátero para defender sus títulos, Terence le pondría punto final a una carrera inmejorable con 42 victorias (31 de ellas por la via del KO) y cero derrotas; un registro que lo coloca sin ningún lugar a dudas entre los mejores de la historia.

