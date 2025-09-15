Terence Crawford dio el gran golpe en el boxeo este sábado al superar claramente a Canelo Álvarez en Las Vegas y quedarse con todos sus títulos. El estadounidense, que en los pronósticos no aparecía como favorito, se mostró a la altura y firmó una actuación que lo confirma como uno de los mejores del mundo en la actualidad.

Los jueces tomaron la decisión unánime de darle el triunfo a Crawford ya que en las tarjetas los puntajes fueron así: 116-112, 115-113 y 115-113. Con este triunfo, ahora entra en la historia grande y seguramente seguirá buscando peleas con grandes boxeadores.

Aunque muchos desconfiaban de su capacidad para vencer al tapatío, hubo quienes sí creyeron en él desde el inicio. Uno de ellos fue nada menos que Floyd Mayweather, leyenda del boxeo, que estaba convencido de que Crawford iba a derrotar a Canelo.

Horas después de la pelea, Mayweather utilizó sus redes sociales para compartir la apuesta que realizó antes del combate. Confiando plenamente en el estadounidense, apostó una fuerte suma de dinero a que Crawford saldría ganador.

La apuesta fue de 50.000 dólares, y gracias a la victoria de Crawford, el excampeón embolsó 124.000 dólares en total. Esto significa que se llevó una ganancia de 74.000 dólares por confiar en el pugilista nacido en Nebraska que dio la sorpresa.

Canelo Álvarez elogió a Terence Crawford por encima de Mayweather

Tras la derrota, Canelo Álvarez no dudó en reconocer la calidad de su rival y sorprendió con una declaración contundente. “Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather. Ya sabíamos que era un gran peleador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté de todas las maneras. Entrené muy fuerte. Se merece todos los créditos, intenté lo mejor esta noche, pero no pude descifrar su estilo“, señaló el mexicano.

