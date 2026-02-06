¿Resultado justo? Este habría sido el ganador de una pelea entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather

En el juego de intentar encontrar el final de historias que nunca se concretaron ni lo harán, entran siempre las peleas que podrían haber protagonizado ídolos de distintas épocas y que hubieran servido para encontrar al mejor de una generación. Julio César Chávez y Floyd Mayweather frente a frente es el sueño de millones de amantes del boxeo que se preguntan cuál hubiera sido el resultado de una contienda así, algo que tiene en claro un allegado directo del estadounidense.

El tío de Mayweather eligió a Chávez por encima de Floyd

Quien se expresó en las últimas horas fue el tío de Mayweather, Roger, y se encargó de plantear el hipotético escenario en el que su sobrino se enfrenta a la leyenda mexicana, expresando con contundencia que Julio César tendría las de ganar. Sin importarle el hecho de estar hablando de un familiar directo, lo que entiende el hombre es que Chávez presentaba un dominio tal capaz de permitirle ser superior a cualquiera.

“Chávez les daría problemas a muchos hoy en día, igual que nos los dio a peleadores como yo. Recuerden que enfrentó a los mejores del mundo, punto. No veo a nadie actualmente a quien no le causara complicaciones. No importa si hubiera peleado con mi sobrino, también habría sido una pelea muy dura”, expresó Roger en conversación con Hustle Boss.

Chávez fue capaz de dominar a quien se le ponía enfrente, incluido el propio Mayweather tío, a quien venció tras apenas dos y seis rounds de acción, en las dos ocasiones que se midieron. Floyd comparte un estilo de dominio con Julio César y su impresionante invicto de 50-0 deja a las claras lo superior que era a sus oponentes, sea quien sea.

La discusión más grande está centrada en los tipos de rivales que tuvo el estadounidense en su carrera, en comparación a los del mexicano, a quien se le atribuye el mérito de haber dejado en el camino a leyendas y figuras que se encontraban en momentos excepcionales de sus respectivas carreras. Volviendo al punto… ¿Quién hubiese ganado una pelea?

