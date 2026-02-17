Las repercusiones del encontronazo entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni de este martes en Portugal han dado la vuelta al mundo, desde Lisboa al otro lado del océano. Jugadores, ex futbolistas, entrenadores y periodistas se han manifestado dando sus puntos de vista del episodio que se llevó la fecha de UEFA Champions League.

En las horas consiguientes a la victoria de Real Madrid ante Benfica, se han podido recopilar todo tipo de testimonios, formando ‘bandos’ detrás del brasileño y del argentino. La palabra más fuerte, sin dudas, ha sido la humillación de Kylian Mbappé en rueda de prensa, exigiendo un castigo ejemplar para el victimario. No obstante, un nuevo intercambio se ha vuelto tendencia.

Tal fue señalado, los medios de comunicación en todo el planeta se han hecho eco de la situación ocurrida en el Estadio Da Luz. Y uno de los protagonistas ha sido David Faitelson, que desató toda su ira contra Gianluca Prestianni. El conductor mexicano, habitualmente controversial en sus opiniones, condenó el presunto comportamiento del joven atacante del club portugués.

“El racismo en la máxima competición del futbol… No entiendo por qué el Real Madrid no abandonó la cancha luego del insulto racial del argentino Gianlucca Prestianni sobre Vinicius Junior… Tolerancia cero!!! Infame lo de Prestianni e impresentable lo del Real Madrid… Debian abandonar el campo de inmediato… Ahora es el turno de la UEFA… Veremos si se atreve a mandar fuera de las canchas al jugador argentino racista del Benfica“, se expresó el corresponsal de TUDN en diversos posteos en sus redes sociales, que de inmediato tuvieron muchas reacciones.

Las publicaciones de David Faitelson tuvieron tanta llegada en el mundo virtual, que llegaron del otro lado de América. Daniel Avellaneda, periodista argentino, lo destrozó con un contra-posteo, donde lo acusó de criticar a Prestianni por su nacionalidad. Así, le recordó el antecedente de un enfrentamiento histórico entre la Selección Mexicana y la Selección Argentina.

“Faitelson, impresentable, ¿qué prueba vas a mostrar de que Prestianni insultó a Vinicius para que lo sancione UEFA? ¿Una remera en la boca? Nos odiás porque siempre te mandamos de vuelta en los cuartos de final”, disparó el reportero del Diario Clarín. Instantes más tarde, el cronista argentino recibió comentarios de todo tipo de aficionados mexicanos, que salieron en defensa del de TUDN. El intercambio del que se habla en estas horas en ‘X’.

