Real Madrid ganó este martes en su excursión al Estadio Da Luz; sin embargo, en el post-partido del triunfo ante Benfica el resultado quedó al margen. Los acontecimientos que sucedieron dentro del campo de juego se llevaron todas las luces y por supuesto, las repercusiones. Los mismos protagonistas salieron a hablar y movilizan al mundo de la Champions League.

En el desarrollo del encuentro de hoy en Portugal, Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo, sosteniendo que el argentino le había dicho ‘Mono’ luego de su gol. No obstante, como el jugador de Benfica se tapó la boca para decirlo, ni el árbitro ni el VAR pudieron imponerle una sanción al joven delantero. Esa situación no fue tolerada por toda la plantilla del Real Madrid.

Luego de vestidores, el que salió a todo grito a defender a su compañero fue Kylian Mbappé. El crack francés pidió platicar con la prensa después de la victoria en la ida de los Playoffs, y ha focalizado todas sus declaraciones en el episodio ocurrido. El ex PSG confesó que él oyó lo mismo que reclamó el brasileño y por eso decidió exponerlo.

“El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre porque no lo merece, comenzó a usar palabras que son inaceptables. Ha metido su camiseta aquí (sobre la boca) para decir que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché y hay jugadores del Benfica que también lo escucharon”, expresó Mbappé en zona mixta, previo a marcharse en el autobús junto a los futbolistas del Real Madrid.

En ese sentido, la estrella del ‘Merengue’ separó al Benfica de Prestianni y le pidió el peor castigo posible a la UEFA: “No quiero hablar de manera general porque he venido a Portugal muchas veces, he tenido la suerte de tener muchos compañeros y amigos de Portugal y nunca me ha pasado nada. Y en este tipo de cosas es importante hablar de manera clara y no en general porque hay personas que no han hecho nada. Hubo setenta mil personas en el estadio que no han hecho nada más que alentar a su equipo. Tengo el máximo respeto con ellos, con Benfica y con su entrenador que es uno de los mejores de la historia, pero ¡este jugador para mí este jugador no merece jugar más la Champions! Jugar la Champions es una cosa maravillosa, es la mejor competición y tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes. Si dejamos pasar este tipo de cosas, los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada, ¡hay que hacer algo!”

Tras los interrogantes periodísticos, Kylian Mbappé no se calmó y enfatizó su punto de vista. “¡¿Cómo podemos aceptar que a un tipo que se comporta así se le permita competir en la mayor competición de Europa?! El jugador ’25’ ha faltado el respeto a todos los niños y no puede ser integrante de la familia del fútbol mundial. ¡No lo puedo considerar compañero de profesión!“, sentenció el goleador de la Casablanca, con una actitud de ira pocas veces vista. El campeón del mundo no podía ocultar su fastidio y su enojo por lo acontecido en el terreno de juego.

El artillero de Ral Madrid fue consultado sobre la posibilidad de que Gianluca Prestianni no sea sancionado por la FIFA por ‘falta de pruebas contundentes’ y respondió enfurecido. “¿Se disculpó Prestianni? ¿Le viste la cara? ¿Una disculpa? No somos tontos. No digo que uno sea perfecto, pero yo no dejo pasar ese tipo de cosas, no puedo. Este jugador es joven, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas en un campo de fútbol? Ahora veremos qué pasa…”, ratificó, respaldado por los compañeros que fueron pasando a su lado rumbo al micro.

