Real Madrid dio el primer paso en la serie de Playoffs y se llevó un triunfazo de su visita al Estadio Da Luz: le ganó 1-0 a Benfica. En el juego de ida de los dieciseisavos de final, el ‘Merengue’ se impuso por la mínima y regresará a España con una ventaja fundamental. Así, quedó bien parado de cara a la revancha de UEFA Champions League en casa.

Publicidad

Publicidad

Como en sus dos enfrentamientos previos en esta edición, el Benfica – Real Madrid fue un cruce muy caliente. Este, para colmo, contó con una interrupción por un presunto acto antirracista contra Vinicius Jr que terminó de encender el ambiente. Si el partido se jugaba con el cuchillo entre los dientes, aquel episodio volvió todo a otro nivel.

Pese a que las gradas se venían abajo con el empuje de la afición portuguesa, el ‘Merengue’ resistió y se quedó con la victoria. Vini Jr anotó el único gol del encuentro en el amanecer del segundo tiempo, con un derechazo que se incrustó en el ángulo del arco de Trubin. Ese tanto, que desencadenó peleas constantes entre los jugadores, terminó marcando la diferencia.

Real Madrid se impuso por el gol de Vinicius [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Tras el primer duelo ganado ante Benfica, Real Madrid necesita empatar o ganar el juego de vuelta en suelo español para avanzar de fase y eliminar a su oponente. Si no pierde el segundo choque de la serie, el conjunto de Álvaro Arbeloa se clasificará a los octavos de final de esta UEFA Champions League 2025-26.

En caso de una derrota por un gol de diferencia de la Casablanca como local, la llave de dieciseisavos se iría a una prórroga para desempatar la serie. Ahora bien, si el ‘Merengue’ cae por dos o más tantos de diferencia, quedará eliminado y el calificado a octavos será Benfica. Cabe recordar que el criterio de ‘gol de visitante’ no se rige más en esta competición.

ver también Por qué burlan con un cono naranja a Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid en 2026

¿Cuándo se juega la vuelta de Real Madrid vs. Benfica por la Champions League?

La revancha de la serie de Playoffs se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero, en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 13.00 horas del Centro de México. Allí, portugueses y españoles se cruzarán por última vez y definirán quién sigue en carrera en esta edición 2025-26 de la UCL y quién queda eliminado del torneo.

Publicidad

Publicidad