Luego de horas y horas de testimonios ajenos y declaraciones cruzadas, llegó la palabra más esperada. Gianluca Prestianni rompió el silencio tras el escarnio público sufrido durante todo el martes. Tras la grave acusación de Vinicius Jr, quien señaló haber recibido un insulto racista de su colega, el argentino realizó un descargo en sus redes.

Poco rato después del episodio que revolucionó la jornada, Benfica había respaldado a su jugador con un video explícito, de la grabación del momento desde otro ángulo. En el mismo, se observaba el instante preciso, a una distancia donde ningún otro jugador de Real Madrid pudo haberlo oído y a una velocidad que nunca pudo decir ‘cinco veces Mono’, como mencionó Kylian Mbappé.

En este sentido, el atacante del cuadro portugués utilizó su cuenta de ‘X’ para disparar contra los señalamientos recibidos de los futbolistas merengues y la sociedad en general. El argentino tuvo todo el apoyo de Benfica como institución, y eso le dio aún más fuerzas para dar su versión de los hechos y condenar lo que considera falsas mentiras e incriminaciones.

“Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a Vinicius Junior, ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más”, sentenció Gianluca Prestianni en su perfil del ex Twitter, citando el video publicado por la cuenta oficial de Benfica.

Con esta declaración de intenciones, sumado a la publicación de Benfica y el silencio de UEFA, todo parece indicar que Prestianni jugará la revancha en el Santiago Bernabéu. Sin elementos contundentes que sirvan de evidencia concreta para ratificar el reclamo de Vinicius Jr, el delantero argentino no podrá ser sancionado. Así, estaría a disposición para la vuelta de estos Playoffs de la Champions League.

