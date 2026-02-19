Corría el año 2022 y Real Madrid sufría la noticia de la despedida de un histórico que se llevó toda la gloria consigo: Gareth Bale decía adiós luego de un exitoso paso por la Casablanca. Ese tridente con Cristiano Ronaldo y Karim Benzemá ya no iba a poder ser y el galés decidió dar un paso al costado y dejarle el lugar a otros futbolistas.

En aquel momento, la directiva había concluido que, luego del buen resultado de los fichajes de jóvenes promesas como Rodrygo y Vinicius Jr, debían repetir esa fórmula. Así apareció en la mesa el nombre de Gianluca Prestianni: como en su momento le ocurrió a Thiago Almada, su nombre se repetía en todas las canchas de la cantera de Vélez Sarsfield.

Desfachatado, habilidoso, con un 1v1 indescifrable y un talento innato digno de admirar, Prestianni ya había captado el interés de otros grandes europeos. Sin embargo, por su corta edad para entonces (16 años) pocos habían realizado hacer el gran golpe. Real Madrid lo intentó en noviembre de aquel año, cuando abrió negociaciones con el entorno del juvenil y con su club.

No obstante, pese a que el ‘Merengue’ estaba dispuesto a abonar su cláusula de salida de 12 millones de dólares, Vélez le impidió la partida y le actualizó el contrato. Con una considerable mejora salarial, optó por retenerlo ya que en ese momento no necesitaba dinero: le estaba por vender a Máximo Perrone (hoy figura en Como 1907) a Manchester City por nueve millones de euros. Así, Prestianni siguió en Argentina.

Tan sólo un año más tarde, en noviembre 2023 Benfica llegó a un acuerdo para comprar por ¡9 millones de euros! a Gianluca Prestianni, dejándole un 15% de la ficha a Vélez. Es más, el equipo argentino aún no terminó de cobrar el dinero de aquella transferencia, ya que se dividió en cuatro pagos hasta 2027. Sin embargo, allí el delantero perdió la chance de jugar en Real Madrid.

En aquel momento, la chance del gigante español había sonado muy fuerte, ya que el agente de Prestianni es un ex-Madrid: Rolando Zárate. El ‘Roly’ había jugado en el ‘Merengue’ en el año 2000, donde llegó a disputar 9 partidos, marcando 3 goles. Antes, había convertido 21 tantos en 33 encuentros con el Real Madrid B, que le habían dado la posibilidad de ser promovido a Primera División. No obstante, su paso por la Casablanca duraría poco.

El tiempo no volvería a cruzar a Gianluca Prestianni con Real Madrid hasta este 2025, cuando el argentino fue elegido MVP del triunfo de Benfica en fase de liga de Champions. El desequilibrante extremo se fue del campo ovacionado por la afición en ese juego, luego de haber hecho figura a Thibaut Courtois en varias ocasiones. Y la historia allí no acabaría, pues volverían a cruzarse.

El último capítulo entre el argentino y los españoles llegó esta semana, cuando fue noticia pero por su presunta agresión contra Vinicius Jr también en Champions League. Según el brasileño, el delantero de Benfica le había dicho ‘Mono’, y esa acusación se transformó en una masa de discusiones, críticas, testimonios y comunicados en redes. ¿El desenlace? Será el miércoles que viene, cuando Prestianni visite el Bernabéu por la revancha de los Playoffs de la 2025/26…

