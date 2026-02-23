Es tendencia:
La decisión de UEFA con Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs. Benfica de Champions League

Luego de que el conjunto de Benfica enviara las pruebas para su castigo, ya se decidió su futuro.

Por Marilyn Rebollo

Decisión final de la UEFA con Federico Valverde
© Getty ImagesDecisión final de la UEFA con Federico Valverde

Este miércoles continúan los Playoffs de la Champions League para conocer a los clubes que clasificarán a los Octavos de Final. Es por ello que la UEFA ya dio a conocer qué es lo que pasará con Federico Valverde y si podrá jugar con el Real Madrid, luego de que el Benfica presentara todas las pruebas para que fuera sancionado.

Precisamente hoy el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA comunicó al suspensión de un encuentro para Gianluca Prestianni, luego de que Vinicius Jr. denunciara actos racistas del futbolista argentino. Es por ello que por parte de la escuadra portuguesa presentaron pruebas en video para que también “Pajarito” recibiera una sanción.

¿No juega Federico Valverde?

Sin embargo, la UEFA decidió desestimar la denuncia que hicieron desde el cuadro del Benfica luego de un supuesto golpe en la cara al defensor sueco, Samuel Dahl, por lo que sí será contemplado para disputar este duelo de vuelta en el Estadio Bernabéu, mientras que el único sancionado sería el argentino por su agresión.

El cuerpo técnico del Benfica mostró su molestia desde el partido, ya que el silbante en ese momento no sacó ni siquiera una tarjeta amarilla, fue por esta razón que decidió presentar las pruebas suficientes, pero ya se dio la resolución que no beneficia al equipo de Jose Mourinho y ahora sólo ellos se verán afectados.

¿Ventajas para el Real Madrid?

Cabe mencionar que en el partido de ida, los merengues se quedaron con la ventaja mínima, jugarán en casa y además el técnico rival no estará en el banquillo de su conjunto debido a que salió expulsado por doble amarilla, tanto que no quiso hablar previo a este enfrentamiento para evitar situaciones por la resolución.

En síntesis

  • Federico Valverde podrá jugar con el Real Madrid tras desestimarse la denuncia del Benfica.
  • La UEFA suspendió un encuentro a Gianluca Prestianni por actos racistas contra Vinicius Jr.
  • El técnico Jose Mourinho no estará en el banquillo luso por una expulsión.
