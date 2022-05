El portero de 26 años será baja a partir del próximo torneo, luego de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, por lo que ya puede negociar con otras instituciones.

No renueva con Chivas: Raúl Gudiño ya aparece como candidato para llegar a un grande de la Liga MX

Chivas de Guadalajara selló una impresionante goleada por 4-1 ante Pumas y obtuvo la clasificación a la Liguilla, luego de semanas en las que el acceso a la fase final parecía poco probable. El Rebaño Sagrado cambió su imagen desde la llegada de Ricardo Cadena a la conducción técnica, ya que con Marcelo Michel Leaño no se daba ni los resultados ni el funcionamiento.

Además de la clasificación, la afición rojiblanca conoció en las últimas horas una muy buena noticia, como lo fue la renovación de Alexis Vega. La directiva se aseguró la continuidad de una de sus figuras, algo que no pudo lograr con otro jugador del primer equipo, como el guardameta Raúl Gudiño, quien no llegó a un acuerdo y se irá en condición de libre.

El guardameta de 25 años confirmó días atrás que no seguirá vistiendo la camiseta de Chivas, por lo que ya está en libertad para comenzar a negociar con otros clubes. Pese a que entrena con normalidad y juega en caso de ser necesario, si es que Miguel Jiménez no puede ser parte del once inicial, como ocurrió semanas atrás, ante Toluca, por una molestia muscular.

En las últimas horas, apareció un posible destino para Raúl Gudiño, una vez que salga de Chivas. Según informó el periodista de TUDN, Érick López, el guardameta aparece en carpeta para reforzar a los Pumas de la UNAM, esto en caso de que el experimentado Alfredo Talavera no renueve su contrato, lo cual es posible tras la final perdida en la Concachampions, que le impedirá a los Felinos jugar el Mundial de Clubes.

La etapa de Gudiño en Chivas

El hoy guardameta de Chivas, que se inició en Uniao Madeira de Portugal y también pasó por Apoel FC, lleva acumulados 84 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado. Debutó en la temporada 2018/19, pero ahora su estadía en el club finalizará luego de altibajos y problemas en su renovación que también le costaron la titularidad durante la etapa de Marcelo Michel Leaño.